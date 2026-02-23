Запланована подія 2

Додаткові виплати для енергетиків та комунальників: уряд спрямував 246,4 млн грн на підтримку ремонтних бригад

енергетики
Кабмін виділив 246,4 млн грн для ремонтних бригад / Юлія Свириденко

Кабмін спрямував 246,4 млн грн на фінансову допомогу спеціалістам аварійно-відновлювальних бригад, які займалися стабілізацією енергосистеми у січні.

Як пише Delo.ua,  про це поінформував міністр енергетики Денис Шмигаль.  

Повідомляється, що ці кошти будуть спрямовані на виплати додаткових 20 тисяч гривень тим, хто повертає українцям світло, тепло та воду. Вони будуть перераховані на актуальні банківські рахунки працівників бригад.

"Нагадаю, що до проєкту долучені всі підприємства паливно-енергетичного комплексу, ЖКГ та "Укрзалізниці". Списки людей, яким надається підтримка, формують самі підприємства та подають через Дію", - зазначив Шмигаль.

Як повідомила прем’єрка Юлія Свириденко, за січень майже 12 500 енергетиків, які відновлювали інфраструктуру після атак, отримають додаткові виплати по 20 тисяч грн.

Із загальної суми передбачено: для Міністерства розвитку громад та територій - 94,5 млн грн, для Міністерства енергетики - 151,92 млн грн.

Виплати проводитимуться за січень, лютий та березень 2026 року в межах експериментального проєкту підтримки працівників аварійно-відновлювальних бригад відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 січня 2026 року № 76.

Нагадаємо, в кінці січня Шмигаль повідомляв, що українські енергетики, комунальники та залізничники щомісяця отримуватимуть додаткову виплату у розмірі 20 тисяч гривень. Ці кошти стануть частиною спеціального пакета підтримки від держави на період дії надзвичайної ситуації в енергосистемі.

Автор:
Тетяна Бесараб