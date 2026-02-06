У "Дії" стартував прийом заявок на додаткові виплати для аварійних бригад: як отримати 20 000 грн

Сьогодні, 6 лютого, стартувала подача заявок в "Дії" на доплату у розмірі 20 тисяч грн для працівників аварійно-відновлювальних бригад, які ліквідовують наслідки російських обстрілів.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем’єрка Юлія Свириденко.

По 20 тисяч гривень буде виплачено за кожен місяць участі у відновлювальних роботах протягом січня-березня 2026 року. Перші нарахування будуть здійснені вже до кінця лютого.

"Зараз у цих роботах по всій країні задіяні понад 40 тисяч фахівців — енергетики, тепловики, газовики, працівники компаній водопостачання і водовідведення, комунальні служби, залізничники. Саме ці бригади виїжджають на пошкоджені об’єкти й відновлюють критичні системи після атак", — зазначила Свириденко.

Як працює процедура?

Кабмін зробив процедуру максимально простою:

підприємства самостійно формують списки своїх працівників та подають їх через портал "Дія" з 6 по 15 число кожного місяця — працівникам не потрібно подавати заявки самостійно;

про отримання доплати можна дізнатися з повідомлення через "Дію", воно надійде після 16 лютого. Також інформацію можна уточнити у свого роботодавця;

кошти зараховуються на поточний рахунок працівника, тому відкривати нові рахунки не потрібно.



Мінрозвитку вже передало інформацію про підприємства тепло-, водопостачання та водовідведення, працівники яких у січні 2026 року були залучені до аварійно-відновлювальних робіт. Наразі це 157 підприємств - близько 6 500 комунальників. Також доплату мають отримати 623 працівники Укрзалізниці.

Нагадаємо, 5 лютого уряд підтримав ініціативу Міністерства розвитку громад та територій щодо запровадження щомісячних доплат працівникам "Укрзалізниці", які залучені до ліквідації наслідків російських обстрілів. До кінця опалювального сезону такі працівники отримуватимуть додатково по 20 тисяч гривень.