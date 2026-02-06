Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,14

--0,03

EUR

50,90

--0,14

Наличный курс:

USD

43,15

43,01

EUR

51,20

51,00

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В "Действии" стартовал прием заявок на дополнительные выплаты для аварийных бригад: как получить 20 000 грн

ремонт, работники
Ремонтные бригады работают круглосуточно для устранения поврежденных сетей. / Министерство развития общин и территорий Украины

Сегодня, 6 февраля, стартовала подача заявок в "Действия" на доплату в размере 20 тысяч грн для работников аварийно-восстановительных бригад, ликвидирующих последствия российских обстрелов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер Юлия Свириденко.

По 20 тысяч гривен будет выплачено за каждый месяц участия в восстановительных работах в течение января-марта 2026 года. Первые начисления будут произведены уже к концу февраля.

"Сейчас в этих работах по всей стране задействовано более 40 тысяч специалистов - энергетики, тепловики, газовики, работники компаний водоснабжения и водоотведения, коммунальные службы, железнодорожники. Именно эти бригады выезжают на поврежденные объекты и восстанавливают критические системы после атак", - отметила Свириденко.

Как работает процедура?

Кабмин сделал процедуру максимально простой:

  • предприятия самостоятельно формируют списки своих работников и представляют их через портал "Действие" с 6 по 15 число каждого месяца — работникам не нужно подавать заявки самостоятельно;
  • о получении доплаты можно узнать из сообщения через Действие, оно поступит после 16 февраля. Также информацию можно уточнить у своего работодателя;
  • денежные средства зачисляются на текущий счет работника, поэтому открывать новые счета не нужно.

Минразвития уже передало информацию о предприятиях тепло-, водоснабжения и водоотведения, работники которых в январе 2026 года были привлечены к аварийно-восстановительным работам. Сейчас это 157 предприятий – около 6 500 коммунальщиков. Также доплату должны получить 623 работника Укрзализныци.

Напомним, 5 февраля в ряд поддержал инициативу Министерства развития общин и территорий по введению ежемесячных доплат работникам " Укрзализныци ", которые привлечены к ликвидации последствий российских обстрелов. До конца отопительного сезона такие работники будут получать дополнительно по 20 тысяч гривен.

Автор:
Татьяна Ковальчук