В "Действии" стартовал прием заявок на дополнительные выплаты для аварийных бригад: как получить 20 000 грн

Сегодня, 6 февраля, стартовала подача заявок в "Действия" на доплату в размере 20 тысяч грн для работников аварийно-восстановительных бригад, ликвидирующих последствия российских обстрелов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер Юлия Свириденко.

По 20 тысяч гривен будет выплачено за каждый месяц участия в восстановительных работах в течение января-марта 2026 года. Первые начисления будут произведены уже к концу февраля.

"Сейчас в этих работах по всей стране задействовано более 40 тысяч специалистов - энергетики, тепловики, газовики, работники компаний водоснабжения и водоотведения, коммунальные службы, железнодорожники. Именно эти бригады выезжают на поврежденные объекты и восстанавливают критические системы после атак", - отметила Свириденко.

Как работает процедура?

Кабмин сделал процедуру максимально простой:

предприятия самостоятельно формируют списки своих работников и представляют их через портал "Действие" с 6 по 15 число каждого месяца — работникам не нужно подавать заявки самостоятельно;

о получении доплаты можно узнать из сообщения через Действие, оно поступит после 16 февраля. Также информацию можно уточнить у своего работодателя;

денежные средства зачисляются на текущий счет работника, поэтому открывать новые счета не нужно.



Минразвития уже передало информацию о предприятиях тепло-, водоснабжения и водоотведения, работники которых в январе 2026 года были привлечены к аварийно-восстановительным работам. Сейчас это 157 предприятий – около 6 500 коммунальщиков. Также доплату должны получить 623 работника Укрзализныци.

Напомним, 5 февраля в ряд поддержал инициативу Министерства развития общин и территорий по введению ежемесячных доплат работникам " Укрзализныци ", которые привлечены к ликвидации последствий российских обстрелов. До конца отопительного сезона такие работники будут получать дополнительно по 20 тысяч гривен.