Дополнительные выплаты для энергетиков и коммунальщиков: правительство направило 246,4 млн грн в поддержку бригад

Кабмин направил 246,4 млн грн на финансовую помощь специалистам аварийно-восстановительных бригад, которые занимались стабилизацией энергосистемы в январе.

Как пишет Delo.ua, об этом проинформировал министр энергетики Денис Шмыгаль.

Сообщается, что эти средства будут направлены на выплаты дополнительных 20 тысяч гривен тем, кто возвращает украинцам свет, тепло и воду. Они будут перечислены на актуальные банковские счета работников бригад.

"Напомню, что к проекту приобщены все предприятия топливно-энергетического комплекса, ЖКХ и "Укрзализныци". Списки людей, которым оказывается поддержка, формируют сами предприятия и представляют через Действие", - отметил Шмыгаль.

Как сообщила премьер Юлия Свириденко, за январь почти 12 500 энергетиков, которые восстанавливали инфраструктуру после атак, получат дополнительные выплаты по 20 тысяч грн.

Из общей суммы предусмотрено: для Министерства развития общин и территорий – 94,5 млн грн, для Министерства энергетики – 151,92 млн грн.

Выплаты будут проводиться за январь, февраль и март 2026 в рамках экспериментального проекта поддержки работников аварийно-восстановительных бригад в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 23 января 2026 № 76.

Напомним, в конце января Шмыгаль сообщал, что украинские энергетики, коммунальщики и железнодорожники будут ежемесячно получать дополнительную выплату в размере 20 тысяч гривен. Эти средства станут частью специального пакета поддержки от государства на период чрезвычайной ситуации в энергосистеме.

Автор:
Татьяна Бессараб