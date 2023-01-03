АМКУ почав справу проти продавця IQOS

Антимонопольний комітет (АМКУ) розпочав справу за ознаками вчинення ТОВ "Філіп Морріс Сейлз енд Дистриб’юшн" порушення закону "Про захист від недобросовісної конкуренції".

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Про це повідомила пресслужба АМКУ.

Зазначається, що Комітет 30 грудня 2022 року розпочав справу за ознаками вчинення товариством з обмеженою відповідальністю "Філіп Морріс Сейлз енд Дистриб’юшн" порушення, передбаченого статтею 151 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції".

"Мова йде про поширення компанією в Україні непідтвердженої інформації про менший, порівняно з сигаретами, ризик для здоров’я використання системи IQOS", - пояснили в АМКУ.

Там зауважили, що справу розпочато за заявою споживача, який повідомив Комітет, що впродовж 2018-2021 років вживав тютюнові вироби для електричного нагрівання HEETS системи IQOS (виробництва компанії Philip Morris International) та помилково вважав, що ці продукти є більш безпечними для його здоров’я, ніж звичайні сигарети. Водночас у заяві споживач повідомив, що він не знайшов належних підтверджень правдивості цієї інформації компанії РМІ.

"За наявною в Міністерстві охорони здоров’я України інформацією, міжнародні дослідження свідчать, що будь-яка система нагрівання тютюну є небезпечною та не зменшує ризики від куріння", - йдеться у повідомленні АМКУ.

У відомстві підкреслили, що ТОВ "Філіп Морріс Сейлз енд Дистриб’юшн" не надало Комітету підтвердних документів, що правдивості, точності та повноти тверджень, які компанія поширює в Україні про те, що:

"повний перехід на IQOS становить менший ризик для вашого здоров'я, ніж продовження куріння";

"IQOS виділяє на 95% менше шкідливих хімічних речовин порівняно з сигаретами" є правдивим.

"Відтак дії компанії, у вигляді поширення вищезазначених тверджень без належного підтвердження цих відомостей, містять ознаки порушення, передбаченого статтею 151 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" - поширення інформації, що вводить в оману", - зазначили в АМКУ.

Раніше АМКУ оштрафував компанію "Орімі Україна" (виробника чаю Greenfield та Tess) на 80 мільйонів гривень за порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції. Мова йде про повідомлення неповних відомостей про непов’язаність кінцевого бенефіціарного власника компанії з Росією.