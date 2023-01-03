Не уменьшает риск от курения: АМКУ начал дело против продавца IQOS

Антимонопольный комитет (АМКУ) возбудил дело по признакам совершения ООО "Филипп Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн" нарушение закона "О защите от недобросовестной конкуренции".

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

Отмечается, что Комитет 30 декабря 2022 года возбудил дело по признакам совершения обществом с ограниченной ответственностью "Филипп Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн" нарушения, предусмотренного статьей 15 1 Закон Украины "О защите от недобросовестной конкуренции".

"Речь идет о распространении компанией в Украине неподтвержденной информации о меньшем по сравнению с сигаретами риске для здоровья использования системы IQOS", - пояснили в АМКУ.

Там отметили, что дело начато по заявлению потребителя, который сообщил Комитет, что на протяжении 2018-2021 годов употреблял табачные изделия для электрического нагрева HEETS системы IQOS (производства компании Philip Morris International) и ошибочно считал, что эти продукты более безопасны для его здоровья, чем обычные сигареты. В то же время, в заявлении потребитель сообщил, что он не нашел надлежащих подтверждений правдивости этой информации.

"По имеющейся в Министерстве здравоохранения Украины информации, международные исследования свидетельствуют, что любая система нагрева табака опасна и не уменьшает риски от курения", - говорится в сообщении АМКУ.

В ведомстве подчеркнули, что ООО "Филипп Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн" не предоставило Комитету подтверждающих документов о правдивости, точности и полноты утверждений, которые компания распространяет в Украине о том, что:

"полный переход на IQOS представляет меньший риск для вашего здоровья, чем продолжение курения";

утверждение о том, что "IQOS выделяет на 95% меньше вредных химических веществ по сравнению с сигаретами", правдиво.

"Итак действия компании, посредством распространения вышеупомянутых утверждений без надлежащего подтверждения этих сведений, содержат признаки нарушения, предусмотренного статьей 15 1 Закон Украины "О защите от недобросовестной конкуренции" - распространение вводящей в заблуждение информации", - отметили в АМКУ.

Ранее АМКУ оштрафовал компанию "Орими Украина" (производителя чая Greenfield и Tess) на 80 миллионов гривен за нарушение законодательства о защите от недобросовестной конкуренции. Речь идет о сообщении неполных сведений о несвязанности конечного бенефициарного владельца компании с Россией.