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Не уменьшает риск от курения: АМКУ начал дело против продавца IQOS
Антимонопольный комитет (АМКУ) возбудил дело по признакам совершения ООО "Филипп Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн" нарушение закона "О защите от недобросовестной конкуренции".
Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.
Отмечается, что Комитет 30 декабря 2022 года возбудил дело по признакам совершения обществом с ограниченной ответственностью "Филипп Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн" нарушения, предусмотренного статьей 15 1 Закон Украины "О защите от недобросовестной конкуренции".
"Речь идет о распространении компанией в Украине неподтвержденной информации о меньшем по сравнению с сигаретами риске для здоровья использования системы IQOS", - пояснили в АМКУ.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Там отметили, что дело начато по заявлению потребителя, который сообщил Комитет, что на протяжении 2018-2021 годов употреблял табачные изделия для электрического нагрева HEETS системы IQOS (производства компании Philip Morris International) и ошибочно считал, что эти продукты более безопасны для его здоровья, чем обычные сигареты. В то же время, в заявлении потребитель сообщил, что он не нашел надлежащих подтверждений правдивости этой информации.
"По имеющейся в Министерстве здравоохранения Украины информации, международные исследования свидетельствуют, что любая система нагрева табака опасна и не уменьшает риски от курения", - говорится в сообщении АМКУ.
В ведомстве подчеркнули, что ООО "Филипп Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн" не предоставило Комитету подтверждающих документов о правдивости, точности и полноты утверждений, которые компания распространяет в Украине о том, что:
- "полный переход на IQOS представляет меньший риск для вашего здоровья, чем продолжение курения";
- утверждение о том, что "IQOS выделяет на 95% меньше вредных химических веществ по сравнению с сигаретами", правдиво.
"Итак действия компании, посредством распространения вышеупомянутых утверждений без надлежащего подтверждения этих сведений, содержат признаки нарушения, предусмотренного статьей 15 1 Закон Украины "О защите от недобросовестной конкуренции" - распространение вводящей в заблуждение информации", - отметили в АМКУ.
Ранее АМКУ оштрафовал компанию "Орими Украина" (производителя чая Greenfield и Tess) на 80 миллионов гривен за нарушение законодательства о защите от недобросовестной конкуренции. Речь идет о сообщении неполных сведений о несвязанности конечного бенефициарного владельца компании с Россией.