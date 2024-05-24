В Одесской области появился индустриальный парк "Р-33"

Кабинет Министров Украины на заседании 24 мая принял решение о включении индустриального парка "Р-33" в Одесской области в Реестр индустриальных парков страны. Этот парк, создание которого инициировал Куяльницкий сельсовет, стал 79-м объектом в госреестре.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики.

Концепция парка "Р-33" предусматривает формирование на площади 10 га промышленного кластера по металлообработке и производству металлических изделий. Это позволит создать около 500 новых рабочих мест.

На территории парка смогут работать предприятия в отраслях:

производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования;

производства электрического оборудования;

пищевой перерабатывающей и легкой промышленности;

производства других транспортных средств; ремонта и монтажа машин и оборудования.

"Приветствую Одесщину с открытием нового индустриального парка, который усилит промышленный потенциал региона, создаст новые рабочие места для местных жителей и обеспечит дополнительные поступления в бюджеты. .

Он отметил, что развитие индустриальных парков является важной составляющей экономической стратегии "Сделано в Украине" для улучшения инвестиционного климата, развития регионов и экономики в целом.

Напомним, в государственном бюджете на 2024 год на программу развития индустриальных парков предусмотрено 1 млрд. гривен.

Правительство создало Офис развития индустриальных парков

Правительство приняло решение о создании государственного Офиса развития индустриальных парков с использованием опыта других государств, сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

"Работаем для усиления украинской экономики. Повышаем нашу самодостаточность, усиливаем производственный и промышленный потенциал. Одним из ключевых инструментов в этом направлении станут индустриальные парки. В этом году выделяем 1 млрд грн на их развитие", - отметил глава правительства.

По его словам, правительство утвердило порядок использования этих средств: на строительство инфраструктуры индустриальных парков, на компенсации за подключение к сетям, на компенсации ставки по кредитам, взятым для развития и инвестиций.

"Будет создан государственный офис развития индустриальных парков. Используем опыт Сингапура, Турции, Польши, чтобы индустриальные парки были точками роста нашей промышленности и экономики", - отметил премьер-министр.

Добавим, что индустриальные парки получают поддержку правительства в том случае, когда местные власти и управляющие компании активно ищут инвесторов, будут промышленные здания и коммуникации, развивают транспортную сеть. Если парк не работает, он исключается из реестра и может вернуться к нему после решения всех недостатков.