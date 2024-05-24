На Одещині з'явився індустріальний парк "Р-33"

Кабінет Міністрів України на засіданні 24 травня ухвалив рішення про включення індустріального парку "Р-33" в Одеській області до Реєстру індустріальних парків країни. Цей парк, створення якого ініціювала Куяльницька сільська рада, став 79-м об'єктом у держреєстрі.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства економіки.

Концепція парку "Р-33" передбачає формування на площі 10 га промислового кластера з металообробки та виробництва металевих виробів. Це дозволить створити близько 500 нових робочих місць.

На території парку зможуть працювати підприємства в галузях:

виробництва готових металевих виробів, крім машин і устаткування;

виробництва електричного устаткування;

харчової переробної та легкої промисловості;

виробництва інших транспортних засобів; ремонту і монтажу машин і устаткування та ін.

"Вітаю Одещину з відкриттям нового індустріального парку, який посилить промисловий потенціал регіону, створить нові робочі місця для місцевих мешканців та забезпечить додаткові надходження до бюджетів. Розвиток індустріальних парків – важлива складова економічної політики "Зроблено в Україні", - наголосив заступник Міністра економіки Віталій Кіндратів.

Він зазначив, що розвиток індустріальних парків є важливою складовою економічної стратегії "Зроблено в Україні" для покращення інвестиційного клімату, розвитку регіонів та економіки в цілому.

Нагадаємо, у державному бюджеті на 2024 рік на програму розвитку індустріальних парків передбачено 1 млрд гривень.

Уряд створив Офіс розвитку індустріальних парків

Уряд ухвалив рішення про створення державного Офісу розвитку індустріальних парків з використанням досвіду інших держав, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Працюємо для посилення української економіки. Підвищуємо нашу самодостатність, посилюємо виробничий та промисловий потенціал. Одним із ключових інструментів у цьому напрямку стануть індустріальні парки. На цей рік виділяємо 1 млрд грн на їх розвиток", - зазначив глава уряду.

За його словами, уряд затвердив порядок використання цих коштів: на будівництво інфраструктури індустріальних парків, на компенсації за підключення до мереж, на компенсації ставки за кредитами, які взяті для розвитку й інвестицій.

"Буде створено державний Офіс розвитку індустріальних парків. Використовуємо досвід Сінгапуру, Туреччини, Польщі, аби індустріальні парки були точками зростання нашої промисловості та економіки", - зазначив прем'єр-міністр.

Додамо, що індустріальні парки отримують підтримку уряду в тому випаду, коли місцева влада і керуючі компанії активно шукають інвесторів, будуть промислові будівлі та комунікації, розвивають транспортну мережу. У випадку, якщо парк не працює, він виключається з реєстру і може повернутись до нього після вирішення всіх недоліків.