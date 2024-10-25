Понад 1000 нових робочих місць: на Миколаївщині з’явився новий індустріальний парк

На території Миколаївської області створили новий індустріальний парк "Техно Парк Вознесенськ". Рішення про включення парку до Реєстру індустріальних парків ухвалив Кабінет міністрів на засіданні 25 жовтня 2024 року.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Що відомо про новий індустріальний парк

Новий промисловий парк у Миколаївській області займатиме площу 19,0539 га на території м. Вознесенська та с. Бузького (Вознесенський район Миколаївської області).

На території парку буде створено близько 1050 нових робочих місць у різних галузях переробної промисловості, таких як виробництво шкіри, будівельних матеріалів, машинобудування, а також у сфері науково-технічної діяльності та інформаційних технологій.

Для будівництва необхідної інфраструктури компанія-ініціатор ТОВ "Кулат" планує витратити близько 56 млн грн власних коштів. Окрім цього планується, що резиденти індустріального парку залучать інвестиції на суму до 800 млн грн для будівництва своїх об’єктів, а керуюча компанія проінвестує до 20 млн грн протягом трьох років.

Завдяки податковим пільгам учасники переробної промисловості додатково внесуть близько 9,7 млн грн у розвиток парку до 2027 року.

Як зауважив заступник міністра економіки України Віталій Кіндратів, створення понад тисячі робочих місць у різних галузях переробної промисловості, а також у науково-технічній та IT сферах, сприятиме зростанню економіки регіону. Парк стане важливим чинником у розвитку промисловості півдня України. Такі ініціативи допомагають бізнесу залучати інвестиції та розвивати українське виробництво у рамках політики "Зроблено в Україні".

Слід зазначити, що до Реєстру індустріальних парків вже внесено 97 індустріальних парків, і "Техно Парк Вознесенськ" стане важливою складовою цього процесу розвитку.

Програма державного стимулювання парків

У державному бюджеті на 2024 рік на виконання програми розвитку індустріальних парків закладено 1 мільярд гривень. Програма державного стимулювання індустріальних парків передбачає фінансування до 150 мільйонів гривень для забезпечення будівництва необхідної інфраструктури. Кошти надаються на безповоротній основі, покриваючи до 50% кошторисної вартості робіт, таких як облаштування території або будівництво інженерно-транспортної інфраструктури.

Також програма передбачає компенсацію до 50% вартості приєднання до електромереж. Для деокупованих територій держава покриває 80% вартості.

Першим парком, який отримав 150 млн грн за державною програмою стимулювання розвитку індустріальних парків в рамках політики "Зроблено в Україні", став індустріальний парк у місті Дніпро.

Нещодавно Міністерство економіки презентувало каталог індустріальних парків. Він покликаний допомогти підприємствам знайти партнерів або місце з облаштованою інфраструктурою, де можна розмістити свої виробничі потужності, а також залучити нові інвестиції.