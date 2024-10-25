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Более 1000 новых рабочих мест: в Николаевской области появился новый индустриальный парк
На территории Николаевской области был создан новый индустриальный парк "Техно Парк Вознесенск". Решение о включении парка в Реестр индустриальных парков принял Кабинет министров на заседании 25 октября 2024 года.
Об этом сообщает Министерство экономики.
Что известно о новом индустриальном парке
Новый промышленный парк в Николаевской области будет занимать площадь 19,0539 га на территории г. Вознесенска и с. Бужского (Вознесенский район Николаевской области).
На территории парка будут созданы около 1050 новых рабочих мест в различных отраслях перерабатывающей промышленности, таких как производство кожи, строительных материалов, машиностроения, а также в сфере научно-технической деятельности и информационных технологий.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Для строительства необходимой инфраструктуры компания-инициатор ООО "Кулат" планирует потратить около 56 млн грн собственных средств. Кроме того, планируется, что резиденты индустриального парка привлекут инвестиции на сумму до 800 млн грн для строительства своих объектов, а управляющая компания проинвестирует до 20 млн грн в течение трех лет.
Благодаря налоговым льготам участники перерабатывающей промышленности дополнительно внесут около 9,7 млн грн в развитие парка к 2027 году.
Как отметил заместитель министра экономики Украины Виталий Киндратив, создание более тысячи рабочих мест в различных отраслях перерабатывающей промышленности, а также в научно-технической и IT сферах будет способствовать росту экономики региона. Парк станет важным фактором развития промышленности юга Украины. Такие инициативы помогают бизнесу привлекать инвестиции и развивать украинское производство в рамках политики "Сделано в Украине".
Следует отметить, что в Реестр индустриальных парков уже внесено 97 индустриальных парков и "Техно Парк Вознесенск" станет важной составляющей этого процесса развития.
Программа государственного стимулирования парков
В государственном бюджете на 2024 год на выполнение программы развития индустриальных парков заложено 1 миллиард гривен. Программа государственного стимулирования индустриальных парков предусматривает финансирование до 150 млн грн для обеспечения строительства необходимой инфраструктуры. Денежные средства предоставляются на безвозвратной основе, покрывая до 50% сметной стоимости работ, таких как обустройство территории или строительство инженерно-транспортной инфраструктуры.
Также программа предусматривает компенсацию до 50% стоимости присоединения к электросетям. Для деоккупированных территорий государство покрывает 80% стоимости.
Первым парком, получившим 150 млн грн по государственной программе стимулирования развития индустриальных парков в рамках политики "Сделано в Украине", стал индустриальный парк в городе Днепр.
Недавно Министерство экономики представило каталог индустриальных парков. Он призван помочь предприятиям найти партнеров или место с обустроенной инфраструктурой, где можно разместить свои производственные мощности, а также привлечь новые инвестиции.