Более 1000 новых рабочих мест: в Николаевской области появился новый индустриальный парк

На территории Николаевской области был создан новый индустриальный парк "Техно Парк Вознесенск". Решение о включении парка в Реестр индустриальных парков принял Кабинет министров на заседании 25 октября 2024 года.

Об этом сообщает Министерство экономики.

Что известно о новом индустриальном парке

Новый промышленный парк в Николаевской области будет занимать площадь 19,0539 га на территории г. Вознесенска и с. Бужского (Вознесенский район Николаевской области).

На территории парка будут созданы около 1050 новых рабочих мест в различных отраслях перерабатывающей промышленности, таких как производство кожи, строительных материалов, машиностроения, а также в сфере научно-технической деятельности и информационных технологий.

Для строительства необходимой инфраструктуры компания-инициатор ООО "Кулат" планирует потратить около 56 млн грн собственных средств. Кроме того, планируется, что резиденты индустриального парка привлекут инвестиции на сумму до 800 млн грн для строительства своих объектов, а управляющая компания проинвестирует до 20 млн грн в течение трех лет.

Благодаря налоговым льготам участники перерабатывающей промышленности дополнительно внесут около 9,7 млн грн в развитие парка к 2027 году.

Как отметил заместитель министра экономики Украины Виталий Киндратив, создание более тысячи рабочих мест в различных отраслях перерабатывающей промышленности, а также в научно-технической и IT сферах будет способствовать росту экономики региона. Парк станет важным фактором развития промышленности юга Украины. Такие инициативы помогают бизнесу привлекать инвестиции и развивать украинское производство в рамках политики "Сделано в Украине".

Следует отметить, что в Реестр индустриальных парков уже внесено 97 индустриальных парков и "Техно Парк Вознесенск" станет важной составляющей этого процесса развития.

Программа государственного стимулирования парков

В государственном бюджете на 2024 год на выполнение программы развития индустриальных парков заложено 1 миллиард гривен. Программа государственного стимулирования индустриальных парков предусматривает финансирование до 150 млн грн для обеспечения строительства необходимой инфраструктуры. Денежные средства предоставляются на безвозвратной основе, покрывая до 50% сметной стоимости работ, таких как обустройство территории или строительство инженерно-транспортной инфраструктуры.

Также программа предусматривает компенсацию до 50% стоимости присоединения к электросетям. Для деоккупированных территорий государство покрывает 80% стоимости.

Первым парком, получившим 150 млн грн по государственной программе стимулирования развития индустриальных парков в рамках политики "Сделано в Украине", стал индустриальный парк в городе Днепр.

Недавно Министерство экономики представило каталог индустриальных парков. Он призван помочь предприятиям найти партнеров или место с обустроенной инфраструктурой, где можно разместить свои производственные мощности, а также привлечь новые инвестиции.