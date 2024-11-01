Три індустріальні парки отримали 269,3 млн грн від держави: на що витратять кошти

Перші три індустріальні парки отримали кошти за державною програмою для будівництва необхідної інженерно-транспортної інфраструктури у розмірі 269,3 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що держфінансування отримали:

ТОВ "Коростенський індустріальний парк" для будівництва під’їзної дороги до індустріального парку «Коростень»

ТОВ "Юпаркс" на будівництво внутрішніх проїздів Вінницького індустріального парку.

ТОВ "Компресорна техніка" для виконання робіт з примикання та реконструкції залізничної під’їзної колії для парку «Ковель Порто» у Волинській області.

Згідно з повідомленням Мінекономіки, керуюча компанія парку "Коростень" на Житомирщині отримає фінансування від держави обсягом 83,6 млн грн з необхідних 167 млн грн.

Для індустріального парку на Волині будуть побудовані залізничні колії та електрична інфраструктура. Коштом державного бюджету буде профінансовано 69,8 млн грн.

На території парку "Вінницький індустріальний парк" будуть облаштовані проїзди загальною вартістю у майже 232 млн грн. Тож участь держави у реалізації цього проєкту становитиме 115,9 млн грн.

Повідомляється, що кошти перераховані на ескроу-рахунки, відкриті заявниками у державних банках-партнерах Мінекономіки. Як наголошують у відомстві, фінансування може бути використане лише для виконання робіт, запланованих проєктною документацією.

Кожен етап будівництва буде оплачений у співфінансуванні: першу половину за виконані роботи сплачує заявник, а другу — зі спеціального ескроу-рахунку.

Про програму державного стимулювання парків

У державному бюджеті на 2024 рік на виконання програми розвитку індустріальних парків закладено 1 мільярд гривень. Програма державного стимулювання індустріальних парків передбачає фінансування до 150 мільйонів гривень для забезпечення будівництва необхідної інфраструктури. Кошти надаються на безповоротній основі, покриваючи до 50% кошторисної вартості робіт, таких як облаштування території або будівництво інженерно-транспортної інфраструктури.

Також програма передбачає компенсацію до 50% вартості приєднання до електромереж. Для деокупованих територій держава покриває 80% вартості.

Першим парком, який отримав 150 млн грн за державною програмою стимулювання розвитку індустріальних парків в рамках політики "Зроблено в Україні", став індустріальний парк у місті Дніпро.

Державні банки, такі як Укрексімбанк, Ощадбанк та Укргазбанк, є партнерами Мінекономіки у впровадженні програми підтримки індустріальних парків. Завдяки цим установам підприємства можуть отримати фінансування на вигідних умовах, що сприяє залученню інвесторів та розвитку промислових зон.

Нещодавно Міністерство економіки презентувало каталог індустріальних парків. Він покликаний допомогти підприємствам знайти партнерів або місце з облаштованою інфраструктурою, де можна розмістити свої виробничі потужності, а також залучити нові інвестиції.