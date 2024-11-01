Три индустриальных парка получили 269,3 млн грн от государства: на что потратят деньги

Первые три индустриальных парка получили средства по государственной программе для строительства необходимой инженерно-транспортной инфраструктуры в размере 269,3 млн. грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что госфинансирование получили:

ООО "Коростенский индустриальный парк" для строительства подъездной дороги к индустриальному парку «Коростень»

ООО "Юпаркс" для строительства внутренних проездов Винницкого индустриального парка.

ООО "Компрессорная техника" для выполнения работ по примыканию и реконструкции железнодорожного подъездного пути для парка «Ковель Порто» в Волынской области.

Согласно сообщению Минэкономики, управляющая компания парка "Коростень" в Житомирской области получит финансирование от государства объемом 83,6 млн грн из необходимых 167 млн грн.

Для индустриального парка на Волыни будут построены железнодорожные пути и электрическая инфраструктура. Из государственного бюджета будет профинансировано 69,8 млн грн.

На территории парка "Винницкий индустриальный парк" будут обустроены проезды общей стоимостью почти в 232 млн грн. Участие государства в реализации этого проекта составит 115,9 млн. грн.

Сообщается, что денежные средства перечислены на эскроу-счета, открытые заявителями в государственных банках-партнерах Минэкономики. Как отмечают в ведомстве, финансирование может быть использовано только для выполнения работ, запланированных проектной документацией.

Каждый этап строительства будет оплачен в софинансировании: первую половину за выполненные работы оплачивает заявитель, а вторую со специального эскроу-счета.

О программе государственного стимулирования парков

В государственном бюджете на 2024 год на выполнение программы развития индустриальных парков заложено 1 миллиард гривен. Программа государственного стимулирования индустриальных парков предусматривает финансирование до 150 млн. грн. для обеспечения строительства необходимой инфраструктуры. Денежные средства предоставляются на безвозвратной основе, покрывая до 50% сметной стоимости работ, таких как обустройство территории или строительство инженерно-транспортной инфраструктуры.

Также программа предусматривает компенсацию до 50% стоимости присоединения к электросетям. Для деоккупированных территорий государство покрывает 80% стоимости.

Первым парком, получившим 150 млн грн по государственной программе стимулирования развития индустриальных парков в рамках политики "Сделано в Украине", стал индустриальный парк в городе Днепр.

Государственные банки, такие как Укрэксимбанк, Сбербанк и Укргазбанк, являются партнерами Минэкономики по внедрению программы поддержки индустриальных парков. Благодаря этим учреждениям предприятия могут получить финансирование на выгодных условиях, что способствует привлечению инвесторов и развитию промышленных зон.

Недавно Министерство экономики представило каталог индустриальных парков. Он призван помочь предприятиям найти партнеров или место с обустроенной инфраструктурой, где можно разместить свои производственные мощности, а также привлечь новые инвестиции.