На Закарпатті з’явиться новий індустріальний парк, який забезпечить понад 400 робочих місць

Кабінет Міністрів вніс до реєстру новий індустріальний парк “Мужай” у Закарпатській області. Про це інформує пресслужба Міністерства економіки.

Стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. Київ, 12 грудня, офлайн Забронювати участь

Відповідне рішення Уряд ухвалив на засіданні 5 грудня 2024 року.

Що відомо про індустріальний парк "Мужай"

Індустріальний парк "Мужай" розташований на території Берегівської територіальної громади Берегівського району Закарпатської області.

Площа парку - 30,5955 га, на якій буде створено до 427 нових робочих місць.

"Парк сприятиме залученню інвестицій та розвитку промисловості Закарпаття в межах політики "Зроблено в Україні", яка дозволяє підтримувати український бізнес навіть у складних умовах", - зазначив заступник міністра економіки України Віталій Кіндратів.

Головні напрямки діяльності парку

Серед основних напрямків діяльності парку - переробна промисловість, зокрема:

· виробництво харчових продуктів;

· оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів;

· виробництво паперу та паперових виробів;

· виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції;

· виробництво готових металевих виробів, крім машин та устатковання;

· виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів;

· виробництво інших транспортних засобів.

Також передбачена науково-технічна діяльність та інші напрями, сумісні з концепцією парку.

Компанія-ініціатор має намір створити сучасну інфраструктуру для підтримки резидентів парку. Очікується, що резиденти залучать значні інвестиції для будівництва об'єктів на території парку, що стане додатковим стимулом для розвитку місцевої економіки.

Податкові та митні вигоди

Учасники зареєстрованих індустріальних парків отримують низку податкових та митних стимулів таких, як:

· звільнення від імпортного ПДВ і мита на обладнання (за умови відсутності аналогів вироблених в Україні, використання його виключно на території індустріального парку та неможливості передачі в оренду),

· звільнення від податку на прибуток на 10 років (за умови використання вивільнених коштів на розвиток підприємства),

· права органам місцевого самоврядування надавати пільги по місцевих податках.

Що відомо про розвиток індустріальних парків

Розвиток індустріальних парків є частиною економічної політики "Зроблено в Україні". Держава сподівається, що створені умови для виробників у парках сприятимуть прискореному розвитку виробництва.

У 2025 році уряд продовжить підтримку індустріальних парків, що допоможе залучати інвестиції та сприяти розвитку регіонів. Планується виділити 1 млрд грн на будівництво та модернізацію промислової інфраструктури парків.

Нагадаємо, в Україні презентували каталог індустріальних парків, який допоможе підприємствам знайти партнерів або місце з облаштованою інфраструктурою, де можна розмістити свої виробничі потужності, а також залучити нові інвестиції.