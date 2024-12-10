Понад 1550 нових робочих місць: на Хмельниччині з’явився новий індустріальний парк

Кабінет міністрів зареєстрував новий індустріальний парк “Теофіполь еко парк”, що знаходиться в селищі Теофіполь Хмельницької області. Це рішення було ухвалене на засіданні уряду 10 грудня 2024 року. Таким чином, цей парк став 99-м індустріальним парком, зареєстрованим в Україні. Про це інформує пресслужба Міністерства економіки України.

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"Створення понад 1550 робочих місць у паперовій та супутніх галузях переробної промисловості сприятиме економічному зростанню регіону", - зазначив заступник Міністра економіки України Віталій Кіндратів.

Основні параметри парку

Площа індустріального парку становить 30,8690 га.

Загальний обсяг капіталовкладень у будівництво об’єктів на його території оцінюється приблизно у 2 млрд 430 млн грн.

Які ключові напрями діяльності

· Виробництво паперової маси, паперу та картону;

· Виробництво гофрованого паперу та картонної тари;

· Виробництво паперових виробів господарсько-побутового призначення;

· Виробництво шпалер та канцелярських товарів;

· Виробництво тари з паперу та картону;

· Виробництво біогазу, біоетанолу та біопластику;

· Харчова промисловість;

· Альтернативна енергетика;

· Науково-технічна діяльність;

· Сфера інформації та телекомунікацій.

Ініціатором створення індустріального парку стала Теофіпольська селищна рада. Планується побудувати сучасну інфраструктуру, яка підтримуватиме діяльність резидентів. Очікується, що завдяки цьому учасники залучать додаткові інвестиції, що сприятиме розвитку місцевої економіки.

Державна підтримка індустріальних парків

Учасники індустріальних парків отримують низку податкових і митних пільг, зокрема:

Звільнення від імпортного ПДВ та мита на обладнання (за умов відсутності українських аналогів та використання виключно на території парку);

Звільнення від податку на прибуток на 10 років за умови реінвестування коштів у розвиток підприємства;

Можливість отримання пільг за місцевими податками за рішенням ОМС.

Держава продовжує підтримувати індустріальні парки в межах економічної політики "Зроблено в Україні".

У 2025 році Уряд планує виділити 1 млрд грн на будівництво та модернізацію промислової інфраструктури індустріальних парків.

Додамо, Міністерство економіки презентувало каталог індустріальних парків. Він покликаний допомогти підприємствам знайти партнерів або місце з облаштованою інфраструктурою, де можна розмістити свої виробничі потужності, а також залучити нові інвестиції.