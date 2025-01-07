1500 робочих місць: в Україні зареєстрували сотий індустріальний парк

Кабінет міністрів ухвалив рішення створити індустріальний парк "Миронівка" у Обухівському районі Київській області на 1500 робочих місць. Це вже сотий індустріальний парк, зареєстрований в Україні, та перший у 2025 році.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні уряд ухвалить рішення про створення ще одного індустріального парку, який буде розташовуватись у Київській області. Цей майданчик створить 1500 нових робочих місць та залучить понад 1 млрд гривень інвестицій", - сказав очільник уряду.

Шмигаль зауважив, що після цього рішення в Україні працюватиме вже 100 індустріальних парків.

Як уточнюють в Мінекономіки, площа індустріального парку — 30,3667 га. Загальний обсяг капіталовкладень у будівництво об’єктів на його території оцінюється приблизно у 1 млрд 100 млн грн. Ініціатор парку — ТОВ "Робота: гранола" — планує залучити близько 95 млн грн власних коштів через договір позики.

Ключові напрями діяльності індустріального парку "Миронівка":

Виробництво будівельних металевих конструкцій і виробів;

Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування;

Виробництво електричного устаткування;

Виробництво машин і устаткування, н.в.і.у.;

Виробництво іншої продукції;

Виробництво харчових продуктів;

Альтернативна енергетика;

Науково-технічна діяльність;

Діяльність у сфері інформації і телекомунікацій.

Також ініціатор створення індустріального парку передбачив облаштування сучасної інфраструктури для підтримки діяльності резидентів. Очікується, що учасники парку залучать додаткові інвестиції, що стане стимулом для розвитку місцевої економіки.

Державна підтримка індустріальних парків

Як підкреслили в Мінекономіки, учасники індустріальних парків отримують низку податкових і митних пільг, зокрема:

звільнення від імпортного ПДВ та мита на обладнання (за умов відсутності українських аналогів та використання виключно на території парку);

звільнення від податку на прибуток на 10 років за умови реінвестування коштів у розвиток підприємства;

можливість отримання пільг за місцевими податками за рішенням органів місцевого самоврядування.

Зауважимо, у грудні зареєстрували новий індустріальний парк “Теофіполь еко парк”, що знаходиться в селищі Теофіполь Хмельницької області. Він став 99-м індустріальним парком, зареєстрованим в Україні.

Додамо, Міністерство економіки презентувало каталог індустріальних парків. Він покликаний допомогти підприємствам знайти партнерів або місце з облаштованою інфраструктурою, де можна розмістити свої виробничі потужності, а також залучити нові інвестиції.