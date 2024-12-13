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Украина и Германия усиливают сотрудничество в поддержке бизнеса и развитии человеческого капитала

Украина и Германия усиливают сотрудничество в поддержке бизнеса и развитии человеческого капитала
Иллюстрация: freepik

Украина и Германия договорились углублять сотрудничество в реализации программ по поддержке бизнеса и развитию человеческого капитала, говорилось во время встречи Первой вице-премьер-министра Украины Юлии Свириденко с министершей экономического сотрудничества и развития Германии Свенией Шульце.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

Основной темой разговора стало восстановление экономики Украины, в частности, через привлечение частного сектора и реализацию совместных инициатив, начатых на Международной конференции по восстановлению Украины (URC-2024) в Берлине.

Среди обсуждаемых ключевых проектов:

  • Альянс устойчивости малого и среднего бизнеса (SME Alliance) направлен на поддержку украинских предпринимателей.
  • Инициатива Skills Alliance, которая поможет переучить 180 тысяч украинцев в течение трех лет.

Юлия Свириденко отметила важность немецкой поддержки, подчеркнув, что с начала полномасштабной войны Германия оказала помощь Украине на сумму 37 миллиардов евро. Skills Alliance не только будет способствовать профессиональному обучению украинцев, но и поможет в евроинтеграции посредством совместного признания дипломов. Особое внимание будет уделено женщинам, молодежи, людям с инвалидностью и другим уязвимым категориям.

Программа Skills Alliance имеет общий бюджет в 700 миллионов евро. Ее цель – поддержать украинцев, вынужденно покинувших свои дома, и помочь им получить современные профессиональные навыки для возвращения на Родину.

Отмечается, что в SME Resilience Alliance, в который входят 33 участника, а уже создано 122 проекта, финансируемых 24 донорами.

В следующем месяце планируется большая встреча по уточнению конкретных шагов по реализации этих программ. Украинцы смогут узнать, какие возможности доступны и как присоединиться к обучению или программам поддержки.

Напомним, Skills Alliance   создали во время Международной конференции по восстановлению Украины   URC-2024, которая прошла в июне в Берлине. Среди участников около 50 стран, доноров, международных партнеров и представителей бизнес-сообщества. Цель инициативы предоставить возможность переквалификации или повышения квалификации украинцев. В ближайшие три года на эти нужды планируют выделить 700 млн. евро.

Автор:
Татьяна Гойденко