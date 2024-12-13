Україна та Німеччина посилюють співпрацю в підтримці бізнесу та розвитку людського капіталу

Україна та Німеччина домовилися поглиблювати співпрацю у реалізації програм з підтримки бізнесу та розвитку людського капіталу, йшлося під час зустрічі Першої віцепрем’єр-міністерки України Юлії Свириденко із міністеркою економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свенією Шульце.

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Основною темою розмови стало відновлення економіки України, зокрема через залучення приватного сектору та реалізацію спільних ініціатив, започаткованих на Міжнародній конференції з відновлення України (URC–2024) у Берліні.

Серед ключових проєктів, які обговорювалися:

Альянс стійкості малого та середнього бізнесу (SME Alliance) , спрямований на підтримку українських підприємців.

, спрямований на підтримку українських підприємців. Ініціатива Skills Alliance, яка допоможе перенавчити 180 тисяч українців протягом трьох років.

Юлія Свириденко наголосила на важливості німецької підтримки, підкресливши, що з початку повномасштабної війни Німеччина надала допомогу Україні на суму 37 мільярдів євро. Skills Alliance не лише сприятиме професійному навчанню українців, а й допоможе в євроінтеграції через спільне визнання дипломів. Особливу увагу буде приділено жінкам, молоді, людям з інвалідністю та іншим уразливим категоріям.

Програма Skills Alliance має загальний бюджет у 700 мільйонів євро. Її мета – підтримати українців, які вимушено залишили свої домівки, та допомогти їм отримати сучасні професійні навички для повернення на Батьківщину.

Зазначається, що до SME Resilience Alliance, до якого входять 33 учасники, а вже створено 122 проєкти, що фінансуються 24 донорами. Ініціатива сприяє дерегуляції бізнесу, запуску цифрових сервісів, розширенню доступу до фінансування, експортних можливостей та розвитку інноваційного потенціалу підприємців.

Наступного місяця планується велика зустріч для уточнення конкретних кроків щодо реалізації цих програм. Українці зможуть дізнатися, які можливості доступні та як саме долучитися до навчання чи програм підтримки.

Нагадаємо, Skills Alliance створили під час Міжнародної конференції з відновлення України URC-2024, що відбулась в червні у Берліні. Серед учасників майже 50 країн, донорів, міжнародних партнерів та представників бізнес-спільноти. Мета ініціативи — надати можливість перекваліфікації чи підвищення кваліфікації українців. У найближчі три роки на ці потреби планують виділити 700 млн євро.