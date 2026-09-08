Латвія планує ввести 300% мито на зерно з Росії та Білорусі

Уряд Латвії планує ввести мито в розмірі 300% на зерно, що надходить із Росії та Білорусі.

Як пише Dilo, про це повідомив прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс, передає Reuters.

За його словами, він уже провів переговори з цього приводу з прем'єр-міністром Естонії та планує аналогічні переговори з головою уряду Литви.

Reuters зауважує, що минулого тижня офіційні особи Латвії та сусідньої Литви заявили, що розглядають можливість припинення перевезень російського зерна через свої порти після того, як Москва посилила транзитні перевезення у відповідь на атаки України на її балтійські порти.

Як зазначають аналітики та трейдери, російські експортери транспортують зерно через Латвію, країну-члена ЄС та НАТО, на інші ринки.

Видання додало, що заборона або високі мита можуть позбавити країни ключової альтернативи в той час, коли маршрути через Чорне та Азовське моря паралізовані внаслідок ударів українських дронів.

За даними галузі, у минулому експортному сезоні – з липня 2025 року по червень 2026 року – Росія експортувала 46,3 млн метричних тонн зерна через порти Азовського та Чорного морів, що становило 90% загального обсягу російського морського експорту зерна.

Нагадаємо, українські удари по логістичних центрах та ситуація в Чорному морі створюють проблеми для експорту російського зерна. Кремлю доводиться шукати альтернативи для вивезення агропродукції, яких фактично немає.