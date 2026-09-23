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Цена нефти на 23 сентября – цена на нефть Brent, WTI, Urals
Цены на нефть в среду, 23 сентября, продолжили снижаться на фоне ожиданий увеличения поставок из стран Персидского залива после возобновления работы важного нефтепровода в Саудовской Аравии.
Об этом информирует Dilo со ссылкой на Минфин .
Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 23 сентября
|Тип нефти
|Цена
|Изменение (%)
|Brent
|$98,16
|-1,1%
|WTI
|$89,01
|-1,67%
|Urals
|$107,50
|-6.88%
Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на $1,09, или 1,1%, до $98,16 за баррель, в то время как WTI — на $1,50, или 1,67%, до $89,01 за баррель.
Цены на оба контракта снижались шесть сессий подряд, достигнув примерно двухнедельных минимумов. Во вторник Brent впервые с 8 сентября закрылась ниже $100 за баррель.
Причины изменения цены
Как сообщает Reuters, цены на нефть продолжили падение на фоне возобновления работы саудовского нефтепровода и надежд на дипломатическое урегулирование конфликта между США и Ираном.
Во вторник Саудовская Аравия возобновила работу нефтепровода "Восток-Запад" до Красного моря. Из-за нарушения поставок нефти из Саудовской Аравии и других стран Персидского залива через Ормузский пролив Эр-Рияд использует этот нефтепровод для перенаправления около 4 млн баррелей в день – примерно 4% мировых поставок – в Янбу.
Ирак также увеличивает экспорт нефти, заявил во вторник министр нефти страны Басим Мохаммед. По его словам, страна экспортирует более 3 млн баррелей в сутки и планирует увеличить поставки через Турцию до 600 тыс. баррелей в сутки.
По предварительным данным компаний по отслеживанию судов Vortexa и Kpler, в августе экспорт иракской нефти составил соответственно 2,3 млн и 2,17 млн баррелей в сутки. Это больше, чем в июле, но меньше довоенного уровня в феврале — 3,7 млн и 3,362 млн баррелей в сутки соответственно.
Ранее сообщалось, что спрос на нефтяные танкеры подскочил до максимума из-за ударов в Ормузском проливе. Стремительный рост спроса на нефтяные танкеры для транспортировки нефти из Персидского залива подтолкнул цены на суда к рекордным уровням.