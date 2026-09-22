Подержанные машины из-за границы вдвое моложе: по возрасту авто оформляли в августе на украинском рынке

В августе 2026 года средний возраст легковых автомобилей на внутреннем рынке Украины составил 16 лет, в то время как привезенные из-за границы подержанные автомобили имели в среднем 8,8 года.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Института исследований авторынка.

В целом, аналитики охватили 97 204 оформления, среди которых 71 154 пришлись на внутренние перепродажи, 21 256 — на импорт подержанных машин, а остальные — на новые автомобили и транспортные средства украинского производства или переоборудования.

Несмотря на то, что общий средний показатель всего рынка равен 13,6 года, он скрывает существенные отличия между отдельными сегментами.

Структура возрастных отличий и доля новых авто

Медианный возраст на внутреннем вторичном рынке остался на уровне 16 лет, а центральная половина перепродаж охватывает машины в возрасте от 10 до 20 лет. Для импортированных авто с пробегом медиана составляет 8 лет, а центральная половина колеблется от 5 до 12 лет.

В сегменте импорта почти две трети машин (66,8%) оказались не старше 10 лет, тогда как на внутреннем рынке этот показатель составляет всего 25,4%.

В то же время автомобили старше 20 лет сформировали более 23% внутренних перепродаж против 1,9% в импорте. Новые автомобили в августе заняли лишь 4,9% рынка с общим объемом 4794 единицы.

Влияние горючего и региональные особенности

Возрастной профиль существенно отличается в зависимости от типа двигателя и региона регистрации.

На внутреннем рынке старейшими оказались машины с газобаллонным оборудованием (средний возраст 19,6 года), в то время как электромобили и гибриды были самыми молодыми — 6,2 и 6,4 года соответственно.

В региональном разрезе молодые внутренние перепродажи зафиксированы в Киеве (11,4 года), Львовской (14,6 года) и Закарпатской (15,1 года) областях, тогда как на противоположном конце оказались прифронтовые регионы. Самый юный импорт также оформляли в столице (7 лет), Одесской и Запорожской областях.

Напомним, в целом в августе рынок новых легковых автомобилей сократился на 7,6% по сравнению с июлем и на 30,9% в годовом исчислении — до 4 794 автомобилей. Из них только 140 машин были зарегистрированы как изготовленные или переоборудованные в Украине.