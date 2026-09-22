Вживані машини з-за кордону вдвічі молодші: які за віком авто оформлювали у серпні на українському ринку

У серпні 2026 року середній вік легкових автомобілів на внутрішньому ринку України становив 16 років, тоді як привезені з-за кордону вживані авто мали в середньому 8,8 року.

Про це інформує Dilo з посиланням на дані Інституту досліджень авторинку.

Загалом аналітики охопили 97 204 оформлення, серед яких 71 154 припали на внутрішні перепродажі, 21 256 — на імпорт вживаних машин, а решта — на нові автомобілі та транспортні засоби українського виробництва чи переобладнання.

Попри те, що загальний середній показник усього ринку дорівнює 13,6 року, він приховує суттєві відмінності між окремими сегментами.

Структура вікових відмінностей та частка нових авто

Медіанний вік на внутрішньому вторинному ринку залишився на рівні 16 років, а центральна половина перепродажів охоплює машини віком від 10 до 20 років. Натомість для імпортованих авто з пробігом медіана становить 8 років, а центральна половина коливається від 5 до 12 років.

У сегменті імпорту майже дві третини машин (66,8%) виявилися не старшими за 10 років, тоді як на внутрішньому ринку цей показник становить лише 25,4%.

Водночас автомобілі віком понад 20 років сформували понад 23% внутрішніх перепродажів проти 1,9% в імпорті. Нові автомобілі у серпні зайняли лише 4,9% ринку із загальним обсягом 4 794 одиниці.

Вплив пального та регіональні особливості

Віковий профіль суттєво відрізняється залежно від типу двигуна та регіону реєстрації.

На внутрішньому ринку найстаршими виявилися машини з газобалонним обладнанням (середній вік 19,6 року), тоді як електромобілі та гібриди були наймолодшими — 6,2 та 6,4 року відповідно.

У регіональному розрізі наймолодші внутрішні перепродажі зафіксовані у Києві (11,4 року), Львівській (14,6 року) та Закарпатській (15,1 року) областях, тоді як на протилежному кінці опинилися прифронтові регіони. Наймолодший імпорт також оформлювали у столиці (7 років), Одеській та Запорізькій областях.

Нагадаємо, загалом у серпні ринок нових легковиків скоротився на 7,6% порівняно з липнем та на 30,9% у річному вимірі — до 4 794 автомобілів. Із них лише 140 машин були зареєстровані як виготовлені або переобладнані в Україні.