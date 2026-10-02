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Закупівельні ціни на свиней живою вагою на 5-11 жовтня 2026
Dilo повідомляє, які закупівельні ціни на свиней живою вагою очікуються в період 5-11жовтня 2026 року. Прогноз надали фахівці Асоціації "М'ясної галузі".
Прогнозується, що ціна на свиней буде на рівні 74-75 грн/кг на наступному тижні.
Прогноз ґрунтується на аналізі поточного рівня споживання свинини, трансформацій у структурі попиту та пропозиції, ключових факторів, які визначають стан м'ясної галузі (сезонні зміни, обсяги імпорту, коливання валютних курсів тощо).
Поточні ціни на свинину живою вагою в Україні
Ціни на живець у кінці вересня коливаються від 78 до 82+ грн/кг, нижчі ціни здебільшого фіксують на заході країни. Середньозважена ринкова позначка зупинилася на рівні 79.3 грн/кг чи на 3,1% менше ніж тижнем раніше.
Ціна живої ваги свиней у світі
На німецькій біржі VEZG на наступний тиждень ціни на напівтуші кондиційних свиней – 1,45 євро/кг (73,51 грн/кг), на напівтуші свиноматок – 0,63 євро/кг (31,94 грн/кг). Ціни вказані без ПДВ.
На польській біржі CennikRolnicze середня ціна на живих свиней – 4,45 злотих/кг (51,59 грн/кг). Діапазон цін на живих свиней: 4,00 - 5,00 злотих/кг (46,37 - 57,97 грн/кг).
Динаміка цін у світі:
- 1,63 (-4%) €/кг у ЄС;
- 1,07 (+7%) €/кг у Бразилії;
- 1,54 (-7%) €/кг у США;
- 1,21 (-3%) €/кг у Канаді.
Цінова динаміка на ключових світових ринках залишається різноспрямованою: у країнах Європейського Союзу, США та Канаді ціни продовжують знижуватися, тоді як на ринках країн Латинської Америки спостерігається тенденція до їхнього зростання.