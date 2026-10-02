Закупівельні ціни на свиней живою вагою на 5-11 жовтня 2026

Dilo повідомляє, які закупівельні ціни на свиней живою вагою очікуються в період 5-11жовтня 2026 року. Прогноз надали фахівці Асоціації "М'ясної галузі".

Прогнозується, що ціна на свиней буде на рівні 74-75 грн/кг на наступному тижні.

Прогноз ґрунтується на аналізі поточного рівня споживання свинини, трансформацій у структурі попиту та пропозиції, ключових факторів, які визначають стан м'ясної галузі (сезонні зміни, обсяги імпорту, коливання валютних курсів тощо).

Поточні ціни на свинину живою вагою в Україні

Ціни на живець у кінці вересня коливаються від 78 до 82+ грн/кг, нижчі ціни здебільшого фіксують на заході країни. Середньозважена ринкова позначка зупинилася на рівні 79.3 грн/кг чи на 3,1% менше ніж тижнем раніше.

Джерело: Аналітичний відділ АСУ за даними щотижневого моніторингу закупівельних цін

Ціна живої ваги свиней у світі

На німецькій біржі VEZG на наступний тиждень ціни на напівтуші кондиційних свиней – 1,45 євро/кг (73,51 грн/кг), на напівтуші свиноматок – 0,63 євро/кг (31,94 грн/кг). Ціни вказані без ПДВ.

На польській біржі CennikRolnicze середня ціна на живих свиней – 4,45 злотих/кг (51,59 грн/кг). Діапазон цін на живих свиней: 4,00 - 5,00 злотих/кг (46,37 - 57,97 грн/кг).

Середньотижневі світові ціни на свиней 2023-2026 рр. у євро / 100 кг ваги туші (ЄС, Бразилія, США та Канада). Джерело: Євростат

Динаміка цін у світі:

1,63 (-4%) €/кг у ЄС;

1,07 (+7%) €/кг у Бразилії;

1,54 (-7%) €/кг у США;

1,21 (-3%) €/кг у Канаді.

Цінова динаміка на ключових світових ринках залишається різноспрямованою: у країнах Європейського Союзу, США та Канаді ціни продовжують знижуватися, тоді як на ринках країн Латинської Америки спостерігається тенденція до їхнього зростання.