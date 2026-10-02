UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

44,83

+0,15

EUR

50,70

--0,02

Наличный курс:

USD

44,95

44,80

EUR

51,30

50,90

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации

Украина получила 2,9 млрд евро по программе Ukraine Facility: на что пойдут средства

евро
Нидерланды дадут €10 млн на учебные центры ВСУ / Depositphotos

Украина привлекла 2,9 млрд евро в рамках масштабной программы финансовой поддержки Ukraine Facility. Вырученные средства будут направлены на усиление финансовой устойчивости государства и обеспечение ключевых расходов.

Как пишет Dilo, об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

По словам главы правительства, это финансирование является частью уже предусмотренных объемов помощи. Его поступление стало возможно благодаря успешному выполнению Украиной 10 индикаторов в течение первого и второго кварталов 2026 года, а также предыдущих периодов.

Выполненные условия включают банковский сектор, энергетику, аграрную политику, транспорт и другие важные сферы. При этом три из этих индикаторов украинская сторона выполнила досрочно.

В условиях сложной ситуации с государственными финансами эти средства критически важны. Они позволяют не только обеспечивать безотлагательные бюджетные расходы, но и высвобождать больше собственных ресурсов государства для направления их на оборону.

"Но потребность в финансировании до сих пор остается критической. Мы максимально ускоряем принятие всех правительственных решений. Также работаем с парламентом, чтобы как можно быстрее принять необходимые законопроекты", - подчеркнул Корецкий.

О UkraineFacility

Инструмент Ukraine Facility рассчитан на период с 2024 по 2027 год. Ключевыми целями механизма является поддержка экономической стабильности, реконструкции, модернизации и реформаторских усилий Украины на пути членства в ЕС. Денежные средства распределяются по мере внедрения согласованных реформ. Механизм предполагает:

  • финансовую помощь внутри государственного плана реформ;
  • инвестиционный компонент для привлечения частных и государственных средств;
  • техническая помощь и поддержка региональных и местных органов власти.

Напомним, правительство Украины активизировало работу по соблюдению графика выполнения реформ в рамках программы Ukraine Facility .

Автор:
Татьяна Бессараб

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности