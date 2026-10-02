Украина получила 2,9 млрд евро по программе Ukraine Facility: на что пойдут средства

Украина привлекла 2,9 млрд евро в рамках масштабной программы финансовой поддержки Ukraine Facility. Вырученные средства будут направлены на усиление финансовой устойчивости государства и обеспечение ключевых расходов.

Как пишет Dilo, об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

По словам главы правительства, это финансирование является частью уже предусмотренных объемов помощи. Его поступление стало возможно благодаря успешному выполнению Украиной 10 индикаторов в течение первого и второго кварталов 2026 года, а также предыдущих периодов.

Выполненные условия включают банковский сектор, энергетику, аграрную политику, транспорт и другие важные сферы. При этом три из этих индикаторов украинская сторона выполнила досрочно.

В условиях сложной ситуации с государственными финансами эти средства критически важны. Они позволяют не только обеспечивать безотлагательные бюджетные расходы, но и высвобождать больше собственных ресурсов государства для направления их на оборону.

"Но потребность в финансировании до сих пор остается критической. Мы максимально ускоряем принятие всех правительственных решений. Также работаем с парламентом, чтобы как можно быстрее принять необходимые законопроекты", - подчеркнул Корецкий.

О UkraineFacility

Инструмент Ukraine Facility рассчитан на период с 2024 по 2027 год. Ключевыми целями механизма является поддержка экономической стабильности, реконструкции, модернизации и реформаторских усилий Украины на пути членства в ЕС. Денежные средства распределяются по мере внедрения согласованных реформ. Механизм предполагает:

финансовую помощь внутри государственного плана реформ;

инвестиционный компонент для привлечения частных и государственных средств;

техническая помощь и поддержка региональных и местных органов власти.

Напомним, правительство Украины активизировало работу по соблюдению графика выполнения реформ в рамках программы Ukraine Facility .