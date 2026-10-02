Україна отримала 2,9 млрд євро за програмою Ukraine Facility: на що підуть кошти

Україна залучила 2,9 мільярда євро у межах масштабної програми фінансової підтримки Ukraine Facility. Отримані кошти будуть спрямовані на посилення фінансової стійкості держави та забезпечення ключових видатків.

Як пише Dilo, про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

За словами очільника уряду, це фінансування є частиною вже передбачених обсягів допомоги. Його надходження стало можливим завдяки успішному виконанню Україною 10 індикаторів упродовж першого й другого кварталів 2026 року, а також попередніх періодів.

Виконані умови охоплюють банківський сектор, енергетику, аграрну політику, транспорт та інші важливі сфери. При цьому три з цих індикаторів українська сторона виконала достроково.

В умовах складної ситуації з державними фінансами ці кошти є критично важливими. Вони дозволяють не лише забезпечувати невідкладні бюджетні видатки, а й вивільняти більше власних ресурсів держави для спрямування їх на оборону.

"Але потреба у фінансуванні досі залишається критичною. Ми максимально пришвидшуємо ухвалення всіх урядових рішень. Також працюємо з парламентом, щоб якнайшвидше прийняти необхідні законопроєкти", — наголосив Корецький.

Про UkraineFacility

Інструмент Ukraine Facility розрахований на період з 2024 по 2027 роки. Ключовими цілями механізму є підтримка економічної стабільності, реконструкції, модернізації та реформаторських зусиль України на шляху до членства в ЄС. Кошти розподіляються в міру впровадження узгоджених реформ. Механізм передбачає:

фінансову допомогу в межах державного плану реформ;

інвестиційний компонент для залучення приватних і державних коштів;

технічну допомогу та підтримку регіональних і місцевих органів влади.

Нагадаємо, уряд України активізував роботу для дотримання графіка виконання реформ у межах програми Ukraine Facility.