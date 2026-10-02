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Ще один дата-центр у Києві припинив роботу після російської атаки

Ще один дата-центр у Києві припинив роботу після російської атаки

У Києві внаслідок російського удару зруйновано дата-центр dline.ua. Компанія повідомила, що всі сервіси та дані клієнтів перенесли на резервні майданчики.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення власниці дата-центру "Громадському радіо".

Російська атака зруйнувала дата-центр

За інформацією компанії, станом на 1 жовтня майданчик повністю зруйнований. Водночас усі сервіси та дані клієнтів перенесли на резервні майданчики.

dline.ua став щонайменше третім дата-центром, який за останні кілька днів повідомив про припинення роботи через російські атаки.

Росія пошкодила важливі дата-центри у Києві

Внаслідок російської атаки в середу, 23 вересня, були пошкоджені дата-центри київських інтернет-провайдерів

Український дата-центр, у якому були розміщені потужності хостинг-провайдера MiroHost, знищений унаслідок російської атаки на Київ. Компанія наразі не може назвати навіть орієнтовні строки відновлення роботи.

Атака, через яку постраждав дата-центр із потужностями MiroHost, зачепила й інших гравців ринку хостингу та зв'язку в столиці. Внаслідок російської атаки в Києві постраждав дата-центр, через що проблеми з інтернетом виникли одразу в кількох провайдерів. Про перебої повідомили одразу декілька компаній, зокрема хостинг-провайдер Cityhost, у якого в одному з київських дата-центрів знищено частину обладнання, і команда розгортає резервні копії на серверах за кордоном.

Про пошкодження інфраструктури заявили провайдери "Домонет",  Kievnet  та Faust.

Також інтернет-провайдер Etherlink, який обслуговує абонентів в центрі Києва, заявив про проблеми із наданням послуг користувачам через російську атаку.

Під час чергової атаки росіян 25 вересня було пошкоджено дата-центр провідної української телекомунікаційної компанії Datagroup. 

У компанії наголосили, що усі клієнтські дані повністю збережені, загрози для них немає. Завдяки завчасно створеному резервуванню інфраструктури сервіси компанії продовжують працювати у штатному режимі з резервних майданчиків.

Унаслідок подвійної російської атаки по Києву було повністю знищено обладнання головного технічного вузла телекомунікаційного оператора “Омега Телеком”.

Раніше Національна комісія електронних комунікацій (НКЕК) попередила, що в Україні можливі тимчасові перебої з інтернетом та мобільним зв'язком через те, що Росія почала завдавати ударів по телекомунікаційній інфраструктурі.

Автор:
Ольга Опенько

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