Еще один дата-центр в Киеве приостановил работу после российской атаки

В Киеве в результате российского удара разрушена дата-центр dline.ua. Все услуги и данные клиентов перенесли на резервные площадки.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение владелицы дата-центра "Общественному радио".

Российская атака разрушила дата-центр

По информации компании, по состоянию на 1 октября площадка полностью разрушена. В то же время, все сервисы и данные клиентов перенесли на резервные площадки.

dline.ua стал по меньшей мере третьим дата-центром, который за последние несколько дней сообщил о прекращении работы из-за российских атак.

Россия повредила важные дата-центры в Киеве

В результате российской атаки в среду, 23 сентября, были повреждены дата-центры киевских интернет-провайдеров.

Украинский дата-центр, в котором были размещены мощности хостинг-провайдера MiroHost, уничтожен в результате российской атаки на Киев. Компания пока не может назвать даже ориентировочные сроки возобновления работы.

Атака, из-за которой пострадал дата-центр с мощностями MiroHost, задела и других игроков рынка хостинга и связи в столице. В результате российской атаки в Киеве пострадал дата-центр, из-за чего проблемы с интернетом возникли сразу у нескольких провайдеров. О перебоях сообщили сразу несколько компаний, в том числе хостинг-провайдер Cityhost, у которого в одном из киевских дата-центров уничтожена часть оборудования, и команда разворачивает резервные копии на серверах за рубежом.

О повреждении инфраструктуры заявили провайдеры "Домонет", Kievnet и Faust.

Также интернет-провайдер Etherlink, обслуживающий абонентов в центре Киева, заявил о проблемы с предоставлением услуг пользователям через русскую атаку.

Во время очередной атаки россиян 25 сентября был поврежден дата-центр ведущей украинской телекоммуникационной компании Datagroup.

В компании подчеркнули, что все клиентские данные полностью сохранены, угрозы для них нет. Благодаря заранее созданному резервированию инфраструктуры сервисы компании продолжают работать в штатном режиме с резервных площадок.

В результате двойной российской атаки по Киеву было полностью уничтожено оборудование главного технического узла телекоммуникационного оператора "Омега Телеком".

Ранее Национальная комиссия электронных коммуникаций (НКЕК) предупредила, что в Украине возможны временные перебои с интернетом и мобильной связью из-за того, что Россия начала наносить удары по телекоммуникационной инфраструктуре.