Украинцы получили доступную ипотеку "єОселя" на 50 млрд грн: кто покупает жилье

За почти четыре года действия государственной программы доступного кредитования "єОселя" более 28 тысяч украинских семей приобрели собственное жилье. Общая сумма выданных ипотечных кредитов достигла 50 млрд. грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики и окружающей среды Украины.

Программа действует с октября 2022 г. в рамках экономической политики поддержки украинских производителей "Сделано в Украине". Благодаря инициативе уже более 18 тысяч детей растут в собственных домах. С начала 2026 г. льготные ипотечные кредиты на сумму почти 11 млрд грн на всей территории Украины оформила 5 541 семья.

Кто чаще всего берет кредиты

Наибольшую долю среди заемщиков составляет молодежь 26–35 лет — 43,7% (12 343 семьи).

По профессиональным и социальным категориям выдача кредитов распределилась следующим образом:

Военнослужащие и работники сектора безопасности: 13077 кредитов;

Внутри перемещенные лица (ВПЛ): 2 377 семей;

Медицинские работники: 1890 кредитов;

Педагоги: 1888 кредитов;

Ветераны войны: 685 кредитов;

Ученые: 518 кредитов.

География и рынок недвижимости

Почти половина жилья (46%) заемщики приобрели на первичном рынке, в том числе 32% — напрямую у застройщиков. Средняя площадь купленной недвижимости составляет 56,3 м2 (около 28,8 м2 на одного члена семьи).

Самыми популярными регионами для покупки недвижимости стали:

Киевская область: 28,9% заемщиков;

Киев: 21,6%;

Львовская область: 6,5%;

Ивано-Франковская область: 4,8%;

Одесская область: 4,3%.

Отдельные льготные условия действуют для прифронтовых территорий, где государство компенсирует 70% первого взноса, 70% платежей в течение первого года и выделяет до 40 тыс. грн. на сопутствующие расходы. В Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях программой уже воспользовались 3605 семей на общую сумму 12,53 млрд грн.

Напомним, ветераны и семьи павших героев смогут получить льготную ипотеку "єОселя" под 3%. Правительство расширило возможности доступа к минимальной процентной ставке для участников боевых действий и их семей.