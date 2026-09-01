Українці отримали доступну іпотеку "єОселя" на 50 млрд грн: хто купує житло

За майже чотири роки дії державної програми доступного кредитування "єОселя" понад 28 тисяч українських родин придбали власне житло. Загальна сума виданих іпотечних кредитів досягла 50 мільярдів гривень.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки та довкілля України.

Програма діє з жовтня 2022 року в межах економічної політики підтримки українських виробників "Зроблено в Україні". Завдяки ініціативі вже понад 18 тисяч дітей зростають у власних оселях. З початку 2026 року пільгові іпотечні кредити на суму майже 11 млрд грн на всій території України оформила 5 541 родина.

Хто найчастіше бере кредити

Найбільшу частку серед позичальників становить молодь віком 26–35 років — 43,7% (12 343 родини).

За професійними та соціальними категоріями видача кредитів розподілилася так:

Військовослужбовці та працівники сектору безпеки: 13 077 кредитів;

Внутрішньо переміщені особи (ВПО): 2 377 родин;

Медичні працівники: 1 890 кредитів;

Педагоги: 1 888 кредитів;

Ветерани війни: 685 кредитів;

Науковці: 518 кредитів.

Географія та ринок нерухомості

Майже половину житла (46%) позичальники придбали на первинному ринку, зокрема 32% — напряму у забудовників. Середня площа купленої нерухомості становить 56,3 м² (близько 28,8 м² на одного члена сім’ї).

Найпопулярнішими регіонами для купівлі нерухомості стали:

Київська область: 28,9% позичальників;

Місто Київ: 21,6%;

Львівська область: 6,5%;

Івано-Франківська область: 4,8%;

Одеська область: 4,3%.

Окремі пільгові умови діють для прифронтових територій, де держава компенсує 70% першого внеску, 70% платежів протягом першого року та виділяє до 40 тис. грн на супутні витрати. У Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях програмою вже скористалися 3 605 родин на загальну суму 12,53 млрд грн.

Нагадаємо, ветерани та сім'ї полеглих героїв зможуть отримати пільгову іпотеку "єОселя" під 3%. Уряд розширив можливості доступу до мінімальної відсоткової ставки для учасників бойових дій та їхніх родин.