Ціни на ріпак зросли: скільки коштує тонна в портах та на кордоні

Ціни на ріпак в Україні залишаються під впливом світових біржових котирувань, експортного попиту та вартості логістики. Минулого тижня ф'ючерси на канолу та ріпак зросли, що підтримало українські експортні ціни, однак попит з боку європейських переробників залишається стриманим.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Зернова біржа".

Скільки коштує ріпак?

На біржі у Вінніпезі листопадові ф’ючерси на канолу за останні шість торгових сесій зросли на 5,7% - до 814 канадських доларів за тонну, або близько $587/т. За місяць ціна додала 7,1%. Таким чином, канола майже повністю відіграла падіння на 6,5%, зафіксоване тижнем раніше.

Підтримку котируванням надала пауза у торговельному протистоянні між США та Канадою, а також зростання попиту з боку США на канадську канолову олію.

Водночас у Канаді активно триває збиральна кампанія. Ринок очікує нових даних щодо врожайності та уточнених оцінок виробництва. Ці показники можуть суттєво вплинути на подальшу динаміку цін, особливо на тлі зниження прогнозів урожаю сої у США.

На паризькій біржі Matif листопадові ф’ючерси на ріпак минулого тижня подорожчали на 4,4% - до €544,75/т, або приблизно $630/т. За місяць зростання становило 6,2%, а від початку сезону - 2,1%.

Підтримку європейському ріпаку надали зростання цін на нафту та подорожчання каноли.

Водночас попит у ЄС залишається неоднорідним. Станом на 23 серпня Європейський Союз збільшив імпорт ріпаку в 2026/27 маркетинговому році на 3% - до 530 тис. тонн. При цьому поставки з України скоротилися на 42% — зі 193,6 до 112,2 тис. тонн.

Через це Україна опустилася на третє місце серед основних постачальників ріпаку до ЄС. Попереду перебувають Австралія з показником 177,2 тис. тонн та Канада, яка поставила майже 117 тис. тонн.

Попри це, у серпні Україна значно наростила загальні обсяги експорту ріпаку. За період з 1 по 27 серпня було вивезено 255,2 тис. тонн, тоді як за аналогічні 27 днів липня — лише 11,8 тис. тонн.

Найбільшими покупцями українського ріпаку в серпні стали Німеччина - 109,2 тис. тонн, Нідерланди - 84,3 тис. тонн та Чехія - 25,1 тис. тонн.

Які ціни на ріпак в Україні

Попит на український ріпак із поставкою у вересні на переробні підприємства Чехії та Німеччини залишається низьким. Водночас зростання біржових котирувань підтримує фізичні ціни.

Для поставок у вересні–жовтні ціни становлять близько €505–515/т, а для поставок у грудні–січні - €525–535/т.

В Україні експортні ціни попиту на ріпак у портах Дунаю зросли до $480–500/т, або приблизно 21 500–22 000 грн/т.

Ще вищі ціни сформувалися на західних кордонах — $490–510/т, або близько 22 000–23 000 грн/т із доставкою на термінали.

Крім того, з’явився попит на український ріпак із доставкою самоскидами до порту Констанца в Румунії. За такими поставками пропонують близько $580–585/т.

Українські переробники наразі утримують закупівельні ціни на ріпак з олійністю 44% на рівні 20 000–22 000 грн/т із доставкою на підприємства. На ринок тисне збільшення пропозиції, тоді як проблеми з логістикою експорту ріпакової олії та шроту залишаються невирішеними.

Фермерам радять не відкладати продаж

Подальша ситуація на ринку значною мірою залежатиме від темпів збирання врожаю в Канаді та США, а також від вартості логістики.

Українським аграріям рекомендують розглянути можливість активізації експортних продажів ріпаку найближчим часом. До початку масового збирання соняшнику, сої та кукурудзи на ринку ще є доступний автотранспорт.

Водночас у вересні–жовтні вартість логістики може зрости на 20–30%. Додатковий ризик для цін створює збільшення пропозиції каноли в Канаді та сої у США. Якщо фактичний урожай виявиться вищим за прогнозований, це може посилити тиск на світові та українські ціни на ріпак.

Нагадаємо, Україна суттєво наростила залізничний експорт олії. За 25 діб серпня “Укрзалізниця” перевезла за кордон 89,3 тис. тонн продукції, що на 52% більше, ніж за аналогічний період торік.