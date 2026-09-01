Цены на рапс выросли: сколько стоит тонна в портах и на границе

Цены на рапс в Украине остаются под влиянием мировых биржевых котировок, экспортного спроса и стоимости логистики. На прошлой неделе фьючерсы на канолы и рапс выросли, что поддержало украинские экспортные цены, однако спрос со стороны европейских переработчиков остается сдержанным.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Зерновая биржа".

Сколько стоит рапс?

На бирже в Виннипеге ноябрьские фьючерсы на канолу за последние шесть торговых сессий выросли на 5,7% - до 814 канадских долларов за тонну, или около $587/т . За месяц цена прибавила 7,1%. Таким образом, канола почти полностью отыграла падение на 6,5%, зафиксированное неделей ранее.

Поддержку котировкам оказала пауза в торговом противостоянии между США и Канадой, а также рост спроса со стороны США на канадское масло.

В Канаде активно продолжается уборочная кампания. Рынок ожидает новых данных по урожайности и уточненным оценкам производства. Эти показатели могут оказать существенное влияние на дальнейшую динамику цен, особенно на фоне снижения прогнозов урожая сои в США.

На парижской бирже Matif ноябрьские фьючерсы на рапс на прошлой неделе подорожали на 4,4% – до €544,75/т, или примерно $630/т . За месяц рост составил 6,2%, а с начала сезона – 2,1%.

Поддержку европейскому рапсу оказал рост цен на нефть и подорожание канолы.

В то же время, спрос в ЕС остается неоднородным. По состоянию на 23 августа Европейский Союз увеличил импорт рапса в 2026/27 маркетинговом году на 3% – до 530 тыс. тонн . При этом поставки из Украины сократились на 42% - со 193,6 до 112,2 тыс. тонн.

Поэтому Украина опустилась на третье место среди основных поставщиков рапса в ЕС. Впереди Австралия с показателем 177,2 тыс. тонн и Канада, которая поставила почти 117 тыс. тонн.

Тем не менее, в августе Украина значительно нарастила общие объемы экспорта рапса. За период с 1 по 27 августа было вывезено 255,2 тыс. тонн , тогда как за аналогичные 27 дней июля - всего 11,8 тыс. тонн.

Крупнейшими покупателями украинского рапса в августе стали Германия – 109,2 тыс. тонн, Нидерланды – 84,3 тыс. тонн и Чехия – 25,1 тыс. тонн.

Какие цены на рапс в Украине

Спрос на украинский рапс с поставкой в сентябре на перерабатывающие предприятия в Чехии и Германии остается низким. В то же время рост биржевых котировок поддерживает физические цены.

Для поставок в сентябре-октябре цены составляют около €505-515/т, а для поставок в декабре-январе - €525-535/т.

В Украине экспортные цены спроса на рапс в портах Дуная выросли до $480–500/т, или примерно 21 500–22 000 грн/т.

Еще более высокие цены сформировались на западных границах — $490–510/т, или около 22 000–23 000 грн/т с доставкой на терминалы.

Кроме того, появился спрос на украинский рапс с доставкой самосвалов в порт Констанца в Румынии. По таким поставкам предлагают около $580-585/т.

Украинские переработчики в настоящее время удерживают закупочные цены на рапс с маслом 44% на уровне 20 000–22 000 грн/т с доставкой на предприятия. На рынок давит увеличение предложения, в то время как проблемы с логистикой экспорта рапсового масла и шрота остаются нерешенными.

Фермерам советуют не откладывать продажу

Дальнейшая ситуация на рынке будет в значительной степени зависеть от темпов уборки урожая в Канаде и США, а также от стоимости логистики.

Украинским аграриям рекомендуют рассмотреть возможность активизации экспортных продаж рапса в ближайшее время. До начала массового сбора подсолнечника, сои и кукурузы на рынке еще есть доступный автотранспорт.

В то же время в сентябре–октябре стоимость логистики может вырасти на 20–30% . Дополнительный риск цен создает увеличение предложения канолы в Канаде и сои в США. Если фактический урожай окажется выше прогнозируемого, это может усилить давление на мировые и украинские цены на рапс.

Напомним, Украина существенно нарастила железнодорожный экспорт растительного масла. За 25 суток августа "Укрзализныця" перевезла за границу 89,3 тыс. тонн продукции, что на 52% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.