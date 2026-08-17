В некоторых городах Украины аренда однокомнатной квартиры дороже платежа по "єОселя"

В 15 из 21 города Украины аренда однокомнатной квартиры обходится дороже, чем средний ежемесячный платеж по программе "єОселя". Самая большая разница зафиксирована в Киеве, тогда как во Львове, Виннице, Житомире, Ровно и Кропивницком аренда дешевле выплат по ипотеке.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на ЛУН.

Самая большая разница зафиксирована в Киеве. Средняя аренда однокомнатной квартиры здесь составляет 19 000 грн в месяц, тогда как средний платеж по "єОселя" - 12 000 грн. Таким образом, аренда обходится примерно на 7 000 грн дороже ежемесячно.

В Ивано-Франковске аренда однокомнатной квартиры стоит в среднем 18 000 грн, тогда как платеж по "єОселя" составляет 11 900 грн. В Одессе эти показатели составляют соответственно 14 000 грн. и 11 900 грн., в Луцке – 16 000 грн. и 11 700 грн.

В Тернополе средняя аренда составляет 15 800 грн, а платеж за "єОселя" - 14 600 грн. В Черновцах – 15 400 грн. против 10 800 грн., в Хмельницком – 12 500 грн. против 12 200 грн., а в Черкассах – 15 000 грн. против 10 200 грн.

В то же время в нескольких городах покупка жилья по программе "єОселя" предусматривает более высокий ежемесячный платеж, чем аренда. Самая заметная разница – в Ровно: 12 000 грн аренды против 15 400 грн платежа за "єОселя".

В Виннице аренда однокомнатной квартиры стоит в среднем 15 000 грн, в то время как платеж по "єОселя" - 18 200 грн. В Житомире показатели составляют 12 000 грн. и 13 400 грн., в Кропивницком – 9 000 грн. и 12 400 грн.

Во Львове средняя аренда также дешевле ежемесячного платежа по "єОселя": 22 500 грн против 24 000 грн. Разница составляет 1500 грн в месяц.

Ближайшие друг к другу показатели есть в Ужгороде: средняя аренда однокомнатной квартиры составляет 22 500 грн, а платеж по "єОселя" - 22 100 грн. Разница – всего 400 грн.

В Днепре оба показателя одинаковы – по 12 000 грн. в месяц.

В городах с более низкой стоимостью жилья разница преимущественно в пользу аренды: в Полтаве – 11 700 грн против 10 900 грн, в Чернигове – 9 000 грн против 8 580 грн, в Запорожье – 8 000 грн против 5 400 грн, в Харькове – 7 500 грн.

В Николаеве средняя аренда составляет 7 000 грн, а платеж по селу – 5 670 грн. В Сумах – 7000 грн против 6690 грн.

Таким образом, по данным ЛУН, в 15 из 21 города средняя аренда однокомнатной квартиры дороже ежемесячного платежа за "єОселя". В 5 городах аренда обходится дешевле, а в Днепре оба показателя одинаковы.

Напомним, украинские семьи за одну неделю получили 350,6 млн грн на покупку жилья по программе доступных кредитов "єОселя". Льготные ставки 3% и 7% позволили еще 173 семьям, среди которых военные, педагоги, медики и переселенцы приобрести собственную недвижимость.