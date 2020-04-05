В киевской мэрии рассказали, где нельзя ходить без масок (ДОКУМЕНТ)

Киевская горгосадминистрация (КГГА) дала определение термину "общественному месту", где, согласно постановлению Кабинета министров, с 6 апреля обязательно необходимо надевать маску.
Об этом говорится в распоряжении №12, подписанным руководителем работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Николаем Поворозником.
Согласно документу, под термином "общественное место" для этого запрета понимаются:
- парки, рекреационные зоны, сады, скверы, площадки;
- майданы, площади, бульвары, проспекты;
- улицы, переулки, спуски, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки;
- подземные переходы;
- пляжи;
- кладбища;
- другие территории общего пользования;
- помещения органов государственной власти и местного самоуправления, других госучреждений;
- предприятия, учреждения и организации, в том числе (но не исключительно) магазины и предприятия сферы услуг;
- гостиницы, хостелы, общежития;
- вокзалы и аэропорты;
- транспорт и остановки общественного транспорта;
- придомовые территории;
- территории нежилых зданий.
Напомним, на днях Кабинет министров Украины ужесточил правила карантина: теперь на улицах передвигаться можно группами не больше двух человек.
По состоянию на 10:00 5 апреля, в Украине зафиксирован 1 251 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19, из которых 32 летальных, а 25 пациентов выздоровели.