В киевской мэрии рассказали, где нельзя ходить без масок (ДОКУМЕНТ)

Киевская горгосадминистрация (КГГА) дала определение термину "общественному месту", где, согласно постановлению Кабинета министров, с 6 апреля обязательно необходимо надевать маску.

Об этом говорится в распоряжении №12, подписанным руководителем работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Николаем Поворозником.

Согласно документу, под термином "общественное место" для этого запрета понимаются:

парки, рекреационные зоны, сады, скверы, площадки;





майданы, площади, бульвары, проспекты;





улицы, переулки, спуски, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки;





подземные переходы;





пляжи;





кладбища;





другие территории общего пользования;





помещения органов государственной власти и местного самоуправления, других госучреждений;





предприятия, учреждения и организации, в том числе (но не исключительно) магазины и предприятия сферы услуг;





гостиницы, хостелы, общежития;





вокзалы и аэропорты;





транспорт и остановки общественного транспорта;





придомовые территории;





территории нежилых зданий.

Напомним, на днях Кабинет министров Украины ужесточил правила карантина: теперь на улицах передвигаться можно группами не больше двух человек.

По состоянию на 10:00 5 апреля, в Украине зафиксирован 1 251 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19, из которых 32 летальных, а 25 пациентов выздоровели.