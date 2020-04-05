Общество 1 час назад

В киевской мэрии рассказали, где нельзя ходить без масок (ДОКУМЕНТ)

"Общественным местом", где необходимо находиться в маске, в КГГА объявили практически всю территорию столицы

В киевской мэрии рассказали, где нельзя ходить без масок (ДОКУМЕНТ) В киевской мэрии рассказали, где нельзя ходить без масок (ДОКУМЕНТ)
Фото: ГолосUA

Киевская горгосадминистрация (КГГА) дала определение термину "общественному месту", где, согласно постановлению Кабинета министров, с 6 апреля обязательно необходимо надевать маску.

Об этом говорится в распоряжении №12, подписанным руководителем работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Николаем Поворозником.

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Согласно документу, под термином "общественное место" для этого запрета понимаются:

  • парки, рекреационные зоны, сады, скверы, площадки;

  • майданы, площади, бульвары, проспекты;

  • улицы, переулки, спуски, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки;

  • подземные переходы;

  • пляжи;

  • кладбища;

  • другие территории общего пользования;

  • помещения органов государственной власти и местного самоуправления, других госучреждений;

  • предприятия, учреждения и организации, в том числе (но не исключительно) магазины и предприятия сферы услуг;

  • гостиницы, хостелы, общежития;

  • вокзалы и аэропорты;

  • транспорт и остановки общественного транспорта;

  • придомовые территории;

  • территории нежилых зданий.

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Напомним, на днях Кабинет министров Украины ужесточил правила карантина: теперь на улицах передвигаться можно группами не больше двух человек.

По состоянию на 10:00 5 апреля, в Украине зафиксирован 1 251 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19, из которых 32 летальных, а 25 пациентов выздоровели.

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