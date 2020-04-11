Шмыгаль обещает для бизнеса "кредитные каникулы" (ВИДЕО)

Кабинет министров работает над планом выхода из кризиса. Об этом в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Мы работаем над планом круглосуточно. Он будет самым лучшим. Там будут кредитные каникулы, рефинансирование кредитов", — отметил глава Кабмина.

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Шмыгаль пояснил, что такое "кредитные каникулы для бизнеса.

"Кредитные каникулы — это то, что предприятия малого и среднего бизнеса получат возможность не платить проценты на время карантина, не платить тело (кредита — Delo.ua) на время карантина. Более того там целый ряд достаточно хороших программ, которые смягчат прохождение этого кризиса", — подчеркнул он.

Ранее Национальный банк Украины разослал украинским банкам письмо с рекомендациями по работе с заемщиками во время карантина, в котором, в частности, разрешил реструктуризировать рабочие кредиты до конца сентября текущего года в рамках "кредитных каникул".

Напомним, Кабмин продлил карантин, вызванный коронавирусом, до 24 апреля. Вследствие карантинных ограничений целые сектора экономики остановились или испытывают большие трудности, поскольку торговля в данный момент сильно ограничена, также крайне жестко ограничена работа общественного транспорта.