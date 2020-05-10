Czech Airlines возобновляет авиарейсы в Киев и Одессу

Национальная чешская авиакомпания Czech Airlines анонсировала возобновление прямых рейсов из Праги в Киев и Одессу на конец мая 2020 года.

Соответствующие сведения размещены в системе бронирования на сайте авиакомпании, сообщает Fixygen.

Так, рейсы по маршруту Прага — Киев — Прага запланированы с 24 мая ежедневно. Стоимость одного билета составляет от 2,6 тысяч грн.

Рейсы из Праги в Одессу — с 25 мая четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, четвергам и субботам. Обратно — с 26 мая: по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

Стоимость одного билета составляет от 2,8 тысяч грн.

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Czech Airlines является флагманом авиации Чешской республики и выполняет рейсы из Праги по основным направлениям в Европе и Азии.

Ранее сообщалось, что Czech Airlines в мае намерена перезапустить полеты из Праги в Киев и Одессу в числе первых направлений.

Напомним, регулярное авиасообщение в Украине сейчас запрещено, однако чартеры летают и возят заробитчан в разные страны.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что этим летом полноценного авиасообщения не будет.