Количество новых случаев заражения COVID-19 за сутки снова приблизилось к 500

По состоянию на 9:00 3 июня, в Украине зафиксировано 24 тысячи 823 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 735 летальных, 10 тысяч 440 пациентов выздоровели. Об этом со ссылкой на Центр общественного здоровья сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

По данным Минздрава, за сутки зафиксировано 483 новых случая. Всего проведено 381 552 тестирование методом ПЦР.

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Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 1 050 случаев;

Волынская область — 959 случаев;

Днепропетровская область — 950 случаев;

Донецкая область — 166 случаев;

Житомирская область — 780 случаев;

Закарпатская область — 1 236 случаев;

Запорожская область — 463 случая;

Ивано-Франковская область — 1 465 случаев;

Кировоградская область — 523 случая;

город Киев — 3 133 случая;

Киевская область — 1 652 случая;

Львовская область — 1 830 случаев;

Луганская область — 49 случаев;

Николаевская область — 295 случаев;

Одесская область — 913 случаев;

Полтавская область — 272 случая;

Ровенская область — 1 873 случая;

Сумская область — 174 случая;

Тернопольская область — 1 200 случаев;

Харьковская область — 1 131 случай;

Херсонская область — 179 случаев;

Хмельницкая область — 469 случаев;

Черновицкая область — 3 442 случая;

Черкасская область — 416 случаев;

Черниговская область — 203 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 3 июня 2020 в Центр поступило 1050 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 61 тысяча 138 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, по состоянию на 9:00 2 июня, в Украине 24 тысячи 340 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них 727 летальных, 10 тысяч 78 пациентов выздоровели.