Количество новых случаев заражения COVID-19 за сутки снова приблизилось к 500

По состоянию на 9:00 3 июня, в Украине зафиксировано 24 тысячи 823 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 735 летальных, 10 тысяч 440 пациентов выздоровели. Об этом со ссылкой на Центр общественного здоровья сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
По данным Минздрава, за сутки зафиксировано 483 новых случая. Всего проведено 381 552 тестирование методом ПЦР.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 1 050 случаев;
Волынская область — 959 случаев;
Днепропетровская область — 950 случаев;
Донецкая область — 166 случаев;
Житомирская область — 780 случаев;
Закарпатская область — 1 236 случаев;
Запорожская область — 463 случая;
Ивано-Франковская область — 1 465 случаев;
Кировоградская область — 523 случая;
город Киев — 3 133 случая;
Киевская область — 1 652 случая;
Львовская область — 1 830 случаев;
Луганская область — 49 случаев;
Николаевская область — 295 случаев;
Одесская область — 913 случаев;
Полтавская область — 272 случая;
Ровенская область — 1 873 случая;
Сумская область — 174 случая;
Тернопольская область — 1 200 случаев;
Харьковская область — 1 131 случай;
Херсонская область — 179 случаев;
Хмельницкая область — 469 случаев;
Черновицкая область — 3 442 случая;
Черкасская область — 416 случаев;
Черниговская область — 203 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 3 июня 2020 в Центр поступило 1050 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 61 тысяча 138 сообщений о подозрении на COVID-19.
Напомним, по состоянию на 9:00 2 июня, в Украине 24 тысячи 340 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них 727 летальных, 10 тысяч 78 пациентов выздоровели.