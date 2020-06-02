В Украине от COVID-19 скончались 727 человек — Минздрав

По состоянию на 9:00 2 июня, в Украине 24 тысячи 340 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них 727 летальных, 10 тысяч 78 пациентов выздоровели.

Об этом со ссылкой на Центр общественного здоровья сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

По данным Минздрава, за сутки зафиксировано 328 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 1029 случаев;

Волынская область — 942 случая;

Днепропетровская область — 943 случая;

Донецкая область — 164 случая;

Житомирская область — 776 случаев;

Закарпатская область — 1 216 случаев;

Запорожская область — 450 случаев;

Ивано-Франковская область — 1 442 случая;

Кировоградская область — 516 случаев;

город Киев — 3 071 случай;

Киевская область — 1 623 случая;

Львовская область — 1 734 случая;

Луганская область — 47 случаев;

Николаевская область — 294 случая;

Одесская область — 896 случаев;

Полтавская область — 271 случай;

Ровенская область — 1 823 случая;

Сумская область — 173 случая;

Тернопольская область — 1 180 случаев;

Харьковская область — 1 105 случаев;

Херсонская область — 178 случаев;

Хмельницкая область — 458 случаев;

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Черновицкая область — 3 410 случаев;

Черкасская область — 411 случаев;

Черниговская область — 188 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 2 июня 2020 года в Центр поступило 749 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 60 тысяч 88 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, по состоянию на 9:00 понедельника, 1 июня, в Украине 24 тысячи 12 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 718 летальных, 9 тысяч 690 пациентов выздоровели.