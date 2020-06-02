В Украине от COVID-19 скончались 727 человек — Минздрав

По состоянию на 9:00 2 июня, в Украине 24 тысячи 340 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них 727 летальных, 10 тысяч 78 пациентов выздоровели.
Об этом со ссылкой на Центр общественного здоровья сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
По данным Минздрава, за сутки зафиксировано 328 новых случаев.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 1029 случаев;
Волынская область — 942 случая;
Днепропетровская область — 943 случая;
Донецкая область — 164 случая;
Житомирская область — 776 случаев;
Закарпатская область — 1 216 случаев;
Запорожская область — 450 случаев;
Ивано-Франковская область — 1 442 случая;
Кировоградская область — 516 случаев;
город Киев — 3 071 случай;
Киевская область — 1 623 случая;
Львовская область — 1 734 случая;
Луганская область — 47 случаев;
Николаевская область — 294 случая;
Одесская область — 896 случаев;
Полтавская область — 271 случай;
Ровенская область — 1 823 случая;
Сумская область — 173 случая;
Тернопольская область — 1 180 случаев;
Харьковская область — 1 105 случаев;
Херсонская область — 178 случаев;
Хмельницкая область — 458 случаев;
Черновицкая область — 3 410 случаев;
Черкасская область — 411 случаев;
Черниговская область — 188 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 2 июня 2020 года в Центр поступило 749 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 60 тысяч 88 сообщений о подозрении на COVID-19.
Напомним, по состоянию на 9:00 понедельника, 1 июня, в Украине 24 тысячи 12 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 718 летальных, 9 тысяч 690 пациентов выздоровели.