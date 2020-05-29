Киевские ТРЦ открываются после карантина: что будет работать и по каким правилам

Киевские торговые центры с 30 мая возобновляют свою работу без развлекательных зон, кинотеатра и фуд-корта.

Посетители смогут осуществить шоппинг в безопасных условиях для предотвращения распространения пандемии коронавируса.

Об этом сообщили пресс-службы ТРЦ.

30 мая 2020 года свои двери откроют такие ТРЦ: ЦУМ, Ocean Plaza, Retroville, Lavina Mall, Gulliver.

ЦУМ ждет посетителей каждый день с 10:00 до 22:00. Сезон офлайн-шопинга начнется со скидок до 40% на новые коллекции избранных брендов. Во время шопинга необходимо соблюдать принцип безопасной дистанции в 1,5 м, а также носить медицинскую маску или респиратор. При необходимости можно будет приобрести медицинскую маску, одноразовые перчатки и антисептик в автомате, который установлен при входе в ЦУМ.

В компании отметили, что сотрудники центрального универмага будут ежедневно проходить температурный контроль и обеспечены защитными экранами, масками, перчатками, дезинфицировать поверхности в торговом пространстве. На входе в здание установлены диспенсеры с дезинфицирующим средством для рук, в торговых залах, на кассовых блоках, в примерочных, возле эскалаторов и в уборных. Каждая единица одежды будет проходить термическую обработку перед контактом с клиентом.

Обязательное прохождение всеми посетителями бесконтактного температурного контроля на центральном входе и при въезде на паркинг. Будет проводится контроль количества посетителей в торговом пространстве — 1 человек на 10 м². Для соблюдения принципов социального дистанцирования, в ЦУМ разработана дополнительная навигация и разметка на центральном входе, перед эскалаторами, на кассовых зонах, в примерочных и на 6 этаже. Рестораны и кафе на 6 и -1 этажах работают исключительно на вынос, а 7 этаж закрыт до снятия карантинных ограничений на посещение кинотеатров.

Онлайн-заказ из интернет-магазина ЦУМ можно получить в зоне click&collect или заказать бесплатную доставку. Паркинг работает круглосуточно, при въезде осуществляется обязательный температурный контроль, а на выходах из здания установлены баки для утилизации медицинских масок и перчаток.

Впервые ТРЦ Retroville официально откроет свои двери для посетителей 30 мая. На сегодняшний день Retroville заполнен брендами на 86% Свои двери открывают супермаркет Novus и DIY-гипермаркет Leroy Merlin, магазин товаров для дома Jysk, а также продавец техники и электроники Eldorado. Среди других ритейлеров, готовых открыться одновременно с ТРЦ, можно отметить "Сырное королевство", Master Zoo, Tescoma, Litra, Coqui. Сектор услуг представят обменный пункт, мастерские по ремонту обуви и часов.

Открытие второй очереди ТРЦ запланировано на август 2020 года. В ТРЦ планируют осуществлять усиленную дезинфекцию помещений, масочный режим, измерение температуры гостей на входе, а также наличие санитайзеров для персонального использования в санузлах и на входных группах ТРЦ.

ТРЦ Ocean Plaza также сообщил о возобновлении работы без развлекательных зон, кинотеатра и фуд-корта с соблюдением всех санитарных и противоэпидемических норм и ограничений.

На входе в ТРЦ будет проводится температурный контроль. В местах скопления людей на территории ТРЦ нанесена специальная разметка для соблюдения безопасной дистанции посетителями. Клининговая служба ТРЦ планирует работать в усиленном режиме. На территории ТРЦ и в санузлах размещены специальные санитарные зоны с дезинфекторами для бесплатного индивидуального применения, а продавцы, консультанты и персонал ТРЦ будут работать в масках, а также дезинфицировать руки и поверхности. Перед началом каждого рабочего дня все сотрудники ТРЦ будут проходить температурный контроль.

Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко на брифинге в среду, 27 мая, сообщил, что торгово-развлекательные центры и гостиницы в Киеве возобновят работу с 30 мая 2020 года.