Как будет работать ритейл и ТРЦ после карантина: тенденции и прогнозы

Украинский ритейл в будущем будет ориентироваться на опыт стран, которые уже вышли из противокоронавирусного карантина, продолжат развивать онлайн-торговлю и при необходимости будут менять свою концепцию работы.

Такие тезисы прозвучали в рамках онлайн-встречи, которую провела Ассоциация ритейлеров Украины с экспертами в сфере ритейла, торговой недвижимости и руководителями ТРЦ Киева. Спикеры рассказали о ситуации на рынке из-за карантина, прогнозы выхода из кризисной ситуации. Также обсудили вопросы влияния пандемии на операционные расходы собственников и управляющих компаний ТРЦ.

Спикерами выступили генеральный директор ТРЦ и БЦ Retroville Рената Якубчениене, ведущий эксперт Colliers International Ukraine Игорь Заболоцкий, руководитель департамента агентских и консультационных услуг в сфере торговой недвижимости Cushman & Wakefield Ukraine Екатерина Весна и директор Retail & Development Advisor Таисия Литовченко.

Delo.ua выбрало главные тезисы онлайн-встречи.

Екатерина Весна, руководитель департамента агентских и консультационных услуг в сфере торговой недвижимости Cushman & Wakefield Ukraine:

Участники украинского рынка будут ориентироваться на опыт других стран, которые уже вышли из карантина и разрешили работу торговым центрам. В Украине ставки по аренде до карантина были стабильными, а во время него большинство арендодателей установили их на уровне 0%, так как большинству арендаторов удалось договориться об этом.

Строительство всех проектов ТРЦ и ТЦ будут происходить по плану. На сегодняшний день нет тенденции, что будет происходить массовое закрытие магазинов в ТЦ из-за кризиса. За время карантина были сделки на аренду помещения для реализации бытовой техники и запуска ресторанов. В основном новые проекты ориентируются на запуск уже в 21-м году, так как в текущем бюджеты у многих урезаны.

Рената Якубчениене, генеральный директор ТРЦ и БЦ Retroville:

Из-за карантина открытие Retroville в апреле перенесли на конец мая. Поэтому техническое открытие Retroville будет 29-го, а официальное 30-го мая. Заполняемость подписанных договоров на сегодняшний день около 80%, а полная загрузка планируется к августу 2020 года. Обязанности перед арендаторами и арендодателями должно быть одинаковым, несмотря на ситуацию и представленные аргументы в связи с карантином.

Результаты работы ТЦ будут зависеть не от потока, а от покупательской способности. На ближайшие полгода ожидается пересмотр работы сетевых магазинов, так как сами магазины будут менять концепцию, возможно, откажутся от установки в дорогого оборудования в торговой точке.

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Игорь Заболоцкий, ведущий эксперт Colliers International Ukraine:

Многие ритейлеры начали развивать онлайн-торговлю, чтобы предоставить потребителю доступ к товарам. Около 50% ритейлеров будут и дальше развивать онлайн-канал продаж, но fashion линейке это не выгодно, так как покупатель часто хочет примерить одежду и обувь.

Карантин повлиял не только на саму торговлю, но и на регулярные поставки товаров. В связи с этим у многих ритейлеров произошел переизбыток товаров, которые были завезены до карантина.

Большинство ритейлеров считают, что для полного восстановления бизнеса потребуется около года. 15% ритейлеров планируют и дальше развивать свой бизнес, в основном это сегменты, которые меньше пострадали. Что касается вакантности, значительных изменений в Киеве не ожидается в ближайшие 2-3 месяца. На данный момент есть запросы на аренду помещений в основном для точек общепита и фудкорта.

Ритейлерам помог пересмотр арендных ставок, в том числе благодаря решениям правительства. При этом бизнес считает, что со стороны государства нет поддержки.

Таисия Литовченко, директор Retail & Development Advisor:

Качественные торговые центры всегда будут востребованы в аренде коммерческих помещений. Есть высокий спрос на развитие уличного ритейла — это дрогери, аптеки и супермаркеты КОЛО.

Напомним, что торгово-развлекательные центры и гостиницы в Киеве возобновят работу с 30 мая 2020 года.

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