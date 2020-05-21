Сеть спортивных товаров Decathlon планирует открывать в Украине новые магазины по франшизе

СЕО известного французского бренда спортивных товаров Decathlon Ukraine Флорана Гийе во время онлайн рublic talk, организованного компаниями NAI Ukraine и Ceetrus Ukraine рассказал о стратегии развития компании в Украине. По словам топ-менеджера до 2021 года планируется открытие торговых точек крупного формата в столице и городах-миллионниках, а также развивать бренд по франшизе.

Об этом пишет RAU.

Согласно стратегии Decathlon в Украине, планируется открытие 5-6 больших магазинов в Киеве. Также крупные торговые точки будут запускать в городах-миллионниках: Львов, Днепр, Одесса, Харьков. На данный момент договора аренды помещений в крупных городах еще не подписаны, поэтому запуск региональных торговых точек могут перенести на 2021 год.

"Пока еще договора не подписаны, поэтому я не уверен, что сможем открыть магазины в регионах в этом году. Скорее всего, это произойдет уже в 2021-м году", — сказал Флоран Гийе.

Кроме того, в Украине планируется еще открытие торговых точек другого формата — магазины в центре города или небольшие точки в торговых центрах. Помимо этого, компания добавила другие опции расширения сети — это открытие магазинов в регионах по франшизе.

"Уже получили подтверждение из главного офиса и планируем развитие по франшизе. Этот проект только на начальной стадии, но мы активно ищем партнеров с опытом в ритейле для возможности открытия магазина в регионах", — добавил Гийе.

Что касается продаж в физических магазинах, то они ниже, чем в других странах, где марка Decathlon более известна. По словам генерального директора локального подразделения сети, по товарообороту онлайн-магазин сети спортивных товаров Decathlon в Украине превысил показатели многих других стран присутствия (сейчас сеть работает более чем в 50 странах).

Напомним, что украинские ТРЦ за время карантина понесли убытки почти в 7 млрд гривен.