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Украинские ТРЦ за время карантина понесли убытки почти в 7 млрд гривен

Доля свободных площадей в ТРЦ может вырасти до 10-20%

Украинские ТРЦ за время карантина понесли убытки почти в 7 млрд гривен Украинские ТРЦ за время карантина понесли убытки почти в 7 млрд гривен
Фото: Utgcompany

В Украинском совете Торгово-развлекательных центров посчитали, что за два месяца карантина ТРЦ в Украине потеряли около 7 млрд гривен из-за отсутствия оплаты аренды и более 50 млрд гривен от товарооборота. 

Об этом пишет агентство "Интерфакс — Украина".

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"По нашим оценкам, украинские ТРЦ за два месяца карантина потеряли почти 7 млрд грн арендных поступлений. Арендаторы украинских ТРЦ потеряли за два месяца более 50 млрд грн товарооборота. Пострадали также все обслуживающие компании. Те арендаторы, которые работали во время карантина (продуктовые магазины, средства связи), потеряли в обращении от 15% (супермаркеты) до 50% и более (средства связи, зоотовары, бытовая химия и т.д.)", — сообщил агентству "Интерфакс-Украина" глава УРТЦ, операционный директор "Будхаус групп" Максим Гаврюшин.

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По словам Гаврюшина, еще не наблюдается массового оттока арендаторов, но есть единичные случаи закрытия магазинов в ТЦ. Он прогнозирует не простой год для слабых ТЦ и доля свободных площадей в них может вырасти до 10-20%, тогда как успешные торговые комплексы будут оставаться заполненными.

В Украине с 11 мая начали работу магазины в ТРЦ, за исключением Киева, Львова и Черновицкой области. В первый день после карантина открылось около 90% арендаторов, которым разрешено работать, кроме развлекательных зон и мест общественного питания.

Напомним, что ранее Ассоциация ритейлеров Украины обратилась к властям с требованием смягчить карантинные меры и предпринять ряд шагов, чтобы поддержать отрасль розничной торговли. 

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