Транспорт 1 час назад

"Роза ветров" запустит авиарейсы в несколько украинских городов

В Днепр, Одессу, Львов и Харьков будут осуществляться три вылета в день из аэропорта "Борисполь". С 15 июля добавится еще одно направление на Николаев — один вылет в день

Фото: TK Media Фото: TK Media
Фото: TK Media

Авиакомпания Windrose с 15 июня запускает рейсы в Одессу, Львов, Днепр и Харьков, а с 15 июля — в Николаев.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию авиакомпании.

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"Уже с 15 июня Windrose соединит восток, запад, север и юг Украины гибким графиком полетов и начнет выполнение авиарейсов по направлениям Львов, Одесса, Харьков и Днепр", — говорится в сообщении.

Отмечается, что новая программа внутренних авиаперевозок, благодаря транзиту с оптимальным стыковкой, обеспечит мультивариативность выбора вылета по удобному времени — пассажир может посетить два или три города за один день.

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"В течение одного дня можно вылететь из Львова в Харьков и вернуться обратно", — добавили в авиакомпании.

Сообщается, что в Днепр, Одессу, Львов и Харьков будут осуществляться три вылета в день из аэропорта "Борисполь". С 15 июля добавится еще одно направление на Николаев — один вылет в день.

Полеты будут осуществляться на самолетах ATR72-600 и Еmbraer Е145.

Напомним, внутренние и международные авиаперевозки в Украине возобновят 15 июня, что предусмотрено на 3-м этапе ослабление карантина.

Такие планы правительства озвучил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий во время совместного пресс-брифинга министров здравоохранения, образования и науки и инфраструктуры

 

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