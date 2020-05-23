Транспорт 1 час назад

"Мотор Сич" возобновит международные авиарейсы с 15 июня

А выполнение внутренних рейсов авикомпания планирует начать с 1 июня

Самолет авиакомпании "Мотор Сич". Фото: ЦТС Самолет авиакомпании "Мотор Сич". Фото: ЦТС
Самолет авиакомпании "Мотор Сич". Фото: ЦТС

Украинская авиакомпания "Мотор Сич" объявила о приостановке внутренних рейсов до 31 мая и международных — до 14 июня.

Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

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"В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, вызванной распространением острого респираторного заболевания COVID-19 / коронавирус SARS-CoV-2, авиакомпания "Мотор Сич" приостанавливает выполнение внутренних рейсов до 31 мая и международных рейсов до 14 июня 2020 года", — говорится в сообщении.

При этом в перевозчике отметили, что пассажиры, имеющие авиабилеты на их рейсы с датой вылета в этот период, могут обратиться в контактный центр авиакомпании или в туристическое агентство, где приобретался авиабилет, для решения вопросов возврата денег за оплаченную перевозку или переноса вылета на более позднюю дату.

Ранее в "Мотор Сичи" объявляли, что приостанавливают выполнение всех рейсов до 24 мая.

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Напомним, Кабинет министров 20 мая принял решение о переходе на адаптивную модель карантина с 22 мая до 22 июня.

Также сообщалось, что авиаперевозки в Украине планируют возобновить с 15 июня 2020 года.

Как стало известно, авиакомпания Windrose с 15 июня запускает рейсы в Одессу, Львов, Днепр и Харьков, а с 15 июля — в Николаев.

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