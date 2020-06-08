В Украине за сутки зафиксировали 464 новых случаев COVID-19

В Украине за последние сутки зафиксировали 464 новых случаев COVID-19.

Таким образом, число новых случаев снижается второй день подряд, свидетельствуют данные на сайте СНБО.

Так, в стране с начала пандемии уже подтвердили 27 тысяч 462 случая коронавируса. При этом 12 тысяч 195 человек выздоровели, из которых 141 — за последние сутки.

В свою очередь умерли от COVID-19 в Украине уже 797 человек, в том числе 9 в течение последних 24 часов.

Указано, что больше всего новых случаев коронавирусной болезни за сутки подтвердили в Киеве (72), Закарпатской (64) и Черновицкой (59) областях.

В то же время нет новых случаев этого заболевания в 8 областях: Николаевской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Херсонской, Хмельницкой, Донецкой и Луганской.

Лидерами по числу подтвержденных случаев COVID-19 является Черновицкая область (3698 случаев), Киев (3490) и Львовская область (2162).

Отметим, до этого в Украине 3 дня подряд фиксировали более 500 новых случаев коронавируса ежесуточно.

Ранее Минздрав назвал причины увеличения случаев COVID-19 в Украине.

Власти не исключают, что график смягчения карантина может быть изменен, если в Украине будет расти число случаев коронавируса.

Напомним, с 5 июня в Украине начался очередной этап смягчения карантина.