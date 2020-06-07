Коронавирусной инфекцией COVID-19 заразились 27 тысяч украинцев — Минздрав

По состоянию на 9:00 7 июня, в Украине зарегистрировано 26 тысяч 999 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 788 летальных, 12 тысяч 54 пациента выздоровели.

Об этом со ссылкой на Центр общественного здоровья сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

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По данным Минздрава, за минувшие сутки зафиксировано 485 новых случаев. Всего проведено 424 тысяч 46 тестирований методом ПЦР.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 1 136 случаев;

Волынская область — 1 052 случая;

Днепропетровская область — 971 случай;

Донецкая область — 231 случай;

Житомирская область — 881 случай;

Закарпатская область — 1 322 случая;

Запорожская область — 495 случаев;

Ивано-Франковская область — 1 562 случая;

Кировоградская область — 553 случая;

город Киев — 3 418 случаев;

Киевская область — 1 784 случая;

Львовская область — 2 121 случай;

Луганская область — 54 случая;

Николаевская область — 309 случаев;

Одесская область — 996 случаев;

Полтавская область — 274 случая;

Ровенская область — 2 046 случаев;

Сумская область — 193 случая;

Тернопольская область — 1 275 случаев;

Харьковская область — 1 251 случай;

Херсонская область — 179 случаев;

Хмельницкая область — 518 случаев;

Черновицкая область — 3 639 случаев;

Черкасская область — 460 случаев;

Черниговская область — 279 случаев.

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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 7 июня 2020 в Центр поступило 769 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 65 тысяч 105 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, 6 июня в Украине было зарегистрировано 26 тысяч 514 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 777 летальных, 11812 пациентов выздоровели.