Коронавирусной инфекцией COVID-19 заразились 27 тысяч украинцев — Минздрав

По состоянию на 9:00 7 июня, в Украине зарегистрировано 26 тысяч 999 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 788 летальных, 12 тысяч 54 пациента выздоровели.
Об этом со ссылкой на Центр общественного здоровья сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
По данным Минздрава, за минувшие сутки зафиксировано 485 новых случаев. Всего проведено 424 тысяч 46 тестирований методом ПЦР.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 1 136 случаев;
Волынская область — 1 052 случая;
Днепропетровская область — 971 случай;
Донецкая область — 231 случай;
Житомирская область — 881 случай;
Закарпатская область — 1 322 случая;
Запорожская область — 495 случаев;
Ивано-Франковская область — 1 562 случая;
Кировоградская область — 553 случая;
город Киев — 3 418 случаев;
Киевская область — 1 784 случая;
Львовская область — 2 121 случай;
Луганская область — 54 случая;
Николаевская область — 309 случаев;
Одесская область — 996 случаев;
Полтавская область — 274 случая;
Ровенская область — 2 046 случаев;
Сумская область — 193 случая;
Тернопольская область — 1 275 случаев;
Харьковская область — 1 251 случай;
Херсонская область — 179 случаев;
Хмельницкая область — 518 случаев;
Черновицкая область — 3 639 случаев;
Черкасская область — 460 случаев;
Черниговская область — 279 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 7 июня 2020 в Центр поступило 769 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 65 тысяч 105 сообщений о подозрении на COVID-19.
Напомним, 6 июня в Украине было зарегистрировано 26 тысяч 514 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 777 летальных, 11812 пациентов выздоровели.