COVID-19 убил уже 777 украинцев — Минздрав

По состоянию на 9:00 6 июня в Украине зарегистрировано 26 тысяч 514 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 777 летальных, 11812 пациентов выздоровели.
Об этом со ссылкой на данные Центра общественного здоровья (ЦОЗ) сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
По информации Минздрава, за сутки зафиксировано 550 новых случаев. К этому времени всего проведено 414 тысяч 542 тестирования методом ПЦР.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 1 116 случаев;
Волынская область — 1 037 случаев;
Днепропетровская область — 965 случаев;
Донецкая область — 203 случая;
Житомирская область — 870 случаев;
Закарпатская область — 1 301 случай;
Запорожская область — 488 случаев;
Ивано-Франковская область — 1 533 случая;
Кировоградская область — 546 случаев;
город Киев — 3 375 случаев;
Киевская область — 1 748 случаев;
Львовская область — 2 053 случая;
Луганская область — 52 случая;
Николаевская область — 307 случаев;
Одесская область — 986 случаев;
Полтавская область — 273 случая;
Ровенская область — 2 014 случаев;
Сумская область — 192 случая;
Тернопольская область — 1 255 случаев;
Харьковская область — 1 222 случая;
Херсонская область — 179 случаев;
Хмельницкая область — 509 случаев;
Черновицкая область — 3 585 случаев;
Черкасская область — 448 случаев;
Черниговская область — 257 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
За все время пандемии в ЦОЗ поступило 993 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 64336 сообщений о подозрении на COVID-19.
Напомним, по состоянию на 9:00 пятницы, 5 июня, в Украине было 25 тысяч 964 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 762 летальных, 11 тысяч 372 пациента выздоровели.