COVID-19 убил уже 777 украинцев — Минздрав

По состоянию на 9:00 6 июня в Украине зарегистрировано 26 тысяч 514 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 777 летальных, 11812 пациентов выздоровели.

Об этом со ссылкой на данные Центра общественного здоровья (ЦОЗ) сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

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По информации Минздрава, за сутки зафиксировано 550 новых случаев. К этому времени всего проведено 414 тысяч 542 тестирования методом ПЦР.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 1 116 случаев;

Волынская область — 1 037 случаев;

Днепропетровская область — 965 случаев;

Донецкая область — 203 случая;

Житомирская область — 870 случаев;

Закарпатская область — 1 301 случай;

Запорожская область — 488 случаев;

Ивано-Франковская область — 1 533 случая;

Кировоградская область — 546 случаев;

город Киев — 3 375 случаев;

Киевская область — 1 748 случаев;

Львовская область — 2 053 случая;

Луганская область — 52 случая;

Николаевская область — 307 случаев;

Одесская область — 986 случаев;

Полтавская область — 273 случая;

Ровенская область — 2 014 случаев;

Сумская область — 192 случая;

Тернопольская область — 1 255 случаев;

Харьковская область — 1 222 случая;

Херсонская область — 179 случаев;

Хмельницкая область — 509 случаев;

Черновицкая область — 3 585 случаев;

Черкасская область — 448 случаев;

Черниговская область — 257 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

За все время пандемии в ЦОЗ поступило 993 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 64336 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, по состоянию на 9:00 пятницы, 5 июня, в Украине было 25 тысяч 964 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 762 летальных, 11 тысяч 372 пациента выздоровели.