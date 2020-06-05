В мире от коронавируса излечилось уже больше людей, чем остается заболевших

С начала эпидемии в мире коронавирус был подтвержден у 6 млн 702 тысяч 699 человек, из них 3 млн 251 тысяча 592 пациента уже излечились, а 393 212 — умерли от осложнений.

Сейчас от коронавирусного заболевания продолжают лечиться 3 млн 57 тысяч 895 человек, свидетельствуют данные ресурса Worldometers, который регулярно обновляет зарегистрированные случаи во всем мире.

Указано, что по количеству инфицированных и умерших от коронавируса до сих пор лидируют США. Там COVID-19 подтвердился у 1 млн 924 тысяч 51 человека. Из них 712 252 пациента выздоровели, а 110 173 — умерли от осложнений. В стране от коронавирусной болезни лечится еще более 1 млн людей.

На второй позиции по количеству инфицированных — Бразилия, где COVID-19 был подтвержден у 615 870 человек. Летальных случаев зафиксировано 33 038, в то же время выздоровели почти 275 тысяч человек.

Президент страны Жаир Болсонару ранее публично отрицал серьезность угрозы коронавируса для страны, называя его легкой формой гриппа, и обвинял оппозицию, СМИ, местные власти в попытке воспользоваться эпидемией и устранить его с должности.

На третьем месте — Россия. В целом там обнаружили 441 108 инфицированных, из них 204 623 пациента уже выздоровели. При этом официальное число умерших от коронавируса в РФ остается удивительно низким (5 215) по сравнению с другими европейскими странами с похожим количеством больных. Это, вероятно, связано с тем, что значительную часть умерших от COVID-19 в России относят к смерти от других болезней.

Замыкают пятерку "стран-лидеров" Испания с 287 740 случаями и Великобритания с 281 661 инфицированным.

В Китае, откуда началась пандемия, всего зафиксировано 83 027 пациентов с коронавирусом. С начала эпидемии там умерли 4634 человека с COVID-19, а выздоровели — 78 327. Еще болеют 66 человек.

Украина оказалась на 35 позиции среди 215 стран и регионов, где зафиксировано инфицирование. С начала эпидемии в Украине COVID-19 был подтвержден (по состоянию на утро 4 июня) у 25 410 человек, из них 748 умерли от осложнений, а 11 040 — выздоровели.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения возобновила клинические испытания гидроксихлорохина для лечения от коронавирусной болезни.