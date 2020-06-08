К ослаблению карантина в Украине не готовы 10 регионов — Минздрав

По состоянию на понедельник, 8 июня, десять регионов Украины не готовы к ослаблению карантинных мероприятий из-за несоответствия критериям.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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По данным ведомства, не готовы к смягчению ограничений город Киев (инцидентность 15,06), Волынская область (инцидентность 14,26), Житомирская область (инцидентность 12,84), Закарпатская область (инцидентность 14,36), Львовская область (инцидентность 18,40), Ровенская область (инцидентность 26,11), Черновицкая область (инцидентность 35,62) и Черниговская область (инцидентность 12,32).

Также не готовы к смягчению карантина временно оккупированные АР Крым и город Севастополь — из-за отсутствия данных.

Кроме того, в Минздраве информировали, что коронавирусной болезнью в Украине заболело уже более 5100 медиков.

Как известно, переход областей ко второму этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидемиологической ситуации в области определенным критериям.

В частности, эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне:

1) инцидентность (количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней составляет менее 12 на 100 тысяч населения (недельный уровень заболеваемости 100 тысяч населения в период условного пика эпидемии по Украине +50%);

2) загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет менее 50% (достаточное количество для обеспечения стационарной помощи больным при определенном уровне заболеваемости и с учетом резерва на случай ее роста);

3) охват тестированием не ниже уровня инцидентности — то есть среднее количество тестирований (методами полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа) в течение последних 7 дней составляет более 12 на 100 тысяч населения.

Напомним, в Украине за последние сутки зафиксировали 464 новых случая COVID-19. При этом число новых случаев коронавируса снижается второй день подряд.