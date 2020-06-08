Политика и экономика 1 час назад

Ослабление карантина: базы отдыха в Украине начнут работу с 10 июня

Открытие баз отдыха будет зависеть от эпидемиологической обстановки в отдельных регионах

База отдыха. Фото: из открытых источников База отдыха. Фото: из открытых источников
База отдыха. Фото: из открытых источников

Базы отдыха в Украине начнут работу уже с 10 июня, в соответствии с планом выхода из карантина.

Однако их открытие будет зависеть от эпидемиологической обстановки в отдельных регионах, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в понедельник, 8 июня.

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"Согласно нашему плану выхода из карантина, следующий этап начинается с 10 июня. Этот этап предусматривает, в том числе, начало функционирования баз отдыха. Все эти базы отдыха могут функционировать с соблюдением правил, установленных Министерством здравоохранения. Они все уже есть на сайте Минздрава, все могут с ними ознакомиться", — отметил он.

В то же время, открытие баз отдыха будет зависеть от эпидемиологической обстановки в отдельных регионах.

"Что касается конкретного расположения базы отдыха, в зависимости от региона, вы знаете, что у нас на территории страны действует адаптивный карантин и при достижении показателей, которые действуют на территории той или иной области, если есть возможность перехода в следующий этап, то есть этап, в котором предусмотрено открытие баз отдыха, то в таком случае они начинают работать", — пояснил глава Минздрава.

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Напомним, с 5 июня в Украине начался очередной этап смягчения карантина.

Вместе с тем, власти не исключают, что график смягчения карантина может быть изменен, если в Украине будет расти число случаев коронавируса.

Напомним, в Украине за последние сутки зафиксировали 464 новых случая COVID-19. При этом число новых случаев коронавируса снижается второй день подряд.

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