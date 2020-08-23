Происшествия 30 минут назад

У Тимошенко подтвердили инфицирование COVID-19, состояние политика тяжелое

Тест показал, что у лидера "Батькивщины" Covid-19

Юлия Тимошенко. Фото: facebook.com/YuliaTymoshenko Юлия Тимошенко. Фото: facebook.com/YuliaTymoshenko
Юлия Тимошенко. Фото: facebook.com/YuliaTymoshenko

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко действительно заболела коронавирусом.

Ее пресс-секретарь Марина Сорока это подтверждает и говорит, что состояние политика тяжелое.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Да, к сожалению это правда. Тест показал, что у Юлии Владимировны Covid-19. Состояние оценивается как тяжелое. Температура до 39. Борется!" — написала спикер Тимошенко в Facebook.

Ранее СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом, однако официального подтверждения этой информации до сих пор не было.

Известно, что лидер "Батькивщины" — не первая известная в Украине личность, заболевшая COVID-19.

Читайте также:
Коронавирусом заболел председатель Тернопольской ОГА

До этого коронавирус диагностировали у жены президента Елены Зеленской, которая уже выздоровела.

Кроме того, на коронавирусом заболели и несколько депутатов Верховной Рады.

По состоянию на утро 23 августа в Украине за все время пандемии на коронавирус заболели 104 тысячи 958 человек, 1987 из них — за последние сутки.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Украине снова зафиксировали около 2000 новых случаев коронавируса в сутки
В Украине снова зафиксировали около 2000 новых случаев коронавируса в сутки
В ООН пугают голодом "библейских масштабов" из-за пандемии коронавируса
В ООН пугают голодом "библейских масштабов" из-за пандемии коронавируса
Большинство россиян не хотят делать прививки от COVID-19 отечественной вакциной — опрос
Большинство россиян не хотят делать прививки от COVID-19 отечественной вакциной — опрос
Загрузка...
Новое видео
Тарас Барщовський, TB Fruit: про різницю ведення бізнесу в Україні та за кордоном / Delo ua

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Украина обновила список стран "красной зоны" по COVID-19

  3. Киевские рестораторы жалуются на Glovo: "С начала года не получили от них и гривны"

  4. Тимошенко заболела коронавирусом — СМИ

  5. Катастрофа самолета МАУ: Иран заявил о готовности выплатить компенсации

Загрузка...