У Тимошенко подтвердили инфицирование COVID-19, состояние политика тяжелое

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко действительно заболела коронавирусом.

Ее пресс-секретарь Марина Сорока это подтверждает и говорит, что состояние политика тяжелое.

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"Да, к сожалению это правда. Тест показал, что у Юлии Владимировны Covid-19. Состояние оценивается как тяжелое. Температура до 39. Борется!" — написала спикер Тимошенко в Facebook.

Ранее СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом, однако официального подтверждения этой информации до сих пор не было.

Известно, что лидер "Батькивщины" — не первая известная в Украине личность, заболевшая COVID-19.

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До этого коронавирус диагностировали у жены президента Елены Зеленской, которая уже выздоровела.

Кроме того, на коронавирусом заболели и несколько депутатов Верховной Рады.

По состоянию на утро 23 августа в Украине за все время пандемии на коронавирус заболели 104 тысячи 958 человек, 1987 из них — за последние сутки.