Коронавирусом заболел председатель Тернопольской ОГА

Председатель Тернопольской областной государственной администрации Владимир Труш заявил, что у него лабораторно подтвердили коронавирус.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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Сейчас Труш находится на самоизоляции, врачи назначили ему курс медикаментозного лечения. Говорит, что его самочувствие — не самое лучшее.

Председатель Тернопольской ОГА сказал, что решать проблемы области теперь будет дистанционно, ведь "за время эпидемии уже выработали эти навыки".

По его словам, коронавирус может снова парализовать Тернопольскую область, потому что статистика печальная: 207 новых случаев за сутки, десятки тяжелых больных, которые не могут самостоятельно дышать.

Известно, что в должности председателя Тернопольской ОГА Владимир Труш находится с 19 марта 2020 года. Предыдущий глава области Игорь Сопель ушел в отставку из-за митингов региона в связи с эвакуацией украинцев и иностранцев из Китая.

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По последним данным, в мире почти 23 млн инфицированных коронавирусом. В Украине последние трое суток фиксируют по 2000 и более новых случаев заболевания. Поэтому о спаде эпидемии пока не идет.

Напомним, 31 июля Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поделила регионы Украины на 4 зоны в зависимости от эпидемической ситуации. Теперь территория страны поделена на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зону.

С 3 августа это разделение страны на карантинные зоны вступило в силу. При этом к "красной" зоне отнесли города Луцк и Тернополь, а также Кицманский район Черновицкой области.

В то же время в Тернопольском городском совете высказали несогласие с постановлением Кабинета министров об отнесении города к "красной" зоне карантина в соответствии с уровнем распространения COVID-19.